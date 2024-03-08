31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Bodrum’da 17 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı’nın yanı sıra, 1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.
Belediye Meclisi’ne ise 17 siyasi parti aday gösterirken, 2 kişi de bağımsız olarak aday oldular.
İşte Bodrum Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MEHMET TOSUN
BELEDİYE MECLİSİ
- Rıza Karakaya Turizmci Üniversite/Yüksekokul
- Nevzat Kanber Turizmci Üniversite/Yüksekokul
- Mustafa Uslu Ticaret Ortaokul/Lise
- Ayşen Kılıç Bozan İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Cahit Eles Turizmci İlkokul
- Halime Kaya Öztok Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Seha Ergene Turizmci-İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Özcan Altay İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Çiğdem Songül Aktaş Emekli Ortaokul/Lise
- Devran Aygün Ulaşım Sektörü-Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Yener Çelik Esnaf Ortaokul/Lise
- Abdullah Eren Esnaf Ortaokul/Lise
- Ekrem Baylak Serbest Meslek İlkokul
- Osman Dumanlı Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Ayşegül Özsavran Ticaret Üniversite/Yüksekokul
- Tolga Kara Esnaf Ortaokul/Lise
- Enver Kantarmış Turizmci Üniversite/Yüksekokul
- Hasan Köse Serbest Meslek İlkokul
- Özkan Temel Esnaf İlkokul
- Murat Gözüm Gıda Sektörü İlkokul
- Anıl Özel Aktif Öğrenci Ortaokul/Lise
- Nurullah Çiftçi Emekli Ortaokul/Lise
- Meheddin Öztekin Müteahhit Ortaokul/Lise
- Serkan İlyas Yıldız Ticaret Ortaokul/Lise
- Arif Türkdoğan İnşaat Ortaokul/Lise
- Sıla Yücel Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Seda Nur Faydacı Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Mehmet Çağlar Ertuğrul Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Yüksel Aslan İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Zeynel Kılıç İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Fatih Murat Yıldız İş İnsanı Ortaokul/Lise
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
MAHMUT AĞSU
BELEDİYE MECLİSİ
- İsmail Çil Em.Dnz.Öğ.Binbaşı Üniversite/Yüksekokul
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
TAMER MANDALİNCİ
BELEDİYE MECLİSİ
- İlknur Ülküm Seferoğlu Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Abdullah Engin Başol Turizm Ve Mağazacılık Üniversite/Yüksekokul
- Cumhur Güven Taşbaşı Emekli Vali Yardımcısı Üniversite/Yüksekokul
- Niyazi Atare Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Ali Diken Çevre Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Umut Özdoğan Muhasebe Ortaokul/Lise
- Deniz Koca Elektrik Teknisyeni Ortaokul/Lise
- Halil Eser Esnaf İlkokul
- Asuman Gülsoy İç Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Veysel Kıy Veysel Kır Üniversite/Yüksekokul
- Tayyar Gündoğan Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- Nil Taşkıran Muhtar Ortaokul/Lise
- Hüseyin Sağkal Emekli Devlet Memuru Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Faik Karakaya İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Hüseyin Cem Köylü Turizm Üniversite/Yüksekokul
- İbrahim Özten Turizmci Ortaokul/Lise
- Necati Altun İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Emel Çakaloğlu Emekli Devlet Memuru Üniversite/Yüksekokul
- Fuat Filiz Esnaf Ortaokul/Lise
- Kanat Hasan Özsert Spor Eğitmeni Üniversite/Yüksekokul
- Candan Topdemir İşletme Sahibi Ortaokul/Lise
- İdil Ekmekci Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Anıl Alparslan Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Enver Çoban İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
- Damla Tok E Ticaret Sorumlusu Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Şahin Şevk Özel Şirket Sahibi Ortaokul/Lise
- İbrahim Sarıbaş Şoför Ortaokul/Lise
- Cüneyt Kocakaya Ekonomist Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Süleyman Nadir Ataman İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Yıldızhan Yüksek Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Azat Öztürk Avukat Üniversite/Yüksekokul
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
MEHMET BİLLORER
BELEDİYE MECLİSİ
- Abdullah Mutlu Aytaç Endüstri Mühendisi/ Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Serkan Adaş Finans/Emlak Üniversite/Yüksekokul
- İhsan Ulaş Göçmen Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- Mustafa Arıkan Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Alper Tunga Softa Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- İlknur Dinç Ören İş Kadını Üniversite/Yüksekokul
- Yavuz Çetin İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
DEMOKRATİK SOL PARTİ
GÜLŞEN ONURSAL
BELEDİYE MECLİSİ
- Veysi Seskır Serbest Ortaokul/Lise
EMEK PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ali Can Tabel Mühendis Üniversite/Yüksekokul
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
HEDİYE EZGİ ALPOĞUZ
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
MEHMET POLAT
BELEDİYE MECLİSİ
- Zühal Macit El Sanatçısı Üniversite/Yüksekokul
- Bozan Yıldırım Esnaf Ortaokul/Lise
- Mahmure Arslanparçası Ev İşçisi Ortaokul/Lise
- Mezher Kaya Emlakçı Ortaokul/Lise
- Feyza Taner Turizm Üniversite/Yüksekokul
- Refik Umaz Tekniker Ortaokul/Lise
- Esma Aynur Dik Hemşire Üniversite/Yüksekokul
- Remzi Çağan İşçi Ortaokul/Lise
- Ayetullah Yobaş İşçi Ortaokul/Lise
- Doğan Yeşilöz İşçi Ortaokul/Lise
- Yasin Erim İşçi Ortaokul/Lise
HÜR DAVA PARTİSİ
MEHMET NESİM KAR
BELEDİYE MECLİSİ
- Kerimenur Bozkurt Ev Hanımı Ortaokul/Lise
İYİ PARTİ
RAŞİT EMİR SÜER
BELEDİYE MECLİSİ
- Semih Nalbantoğlu Emekli Ortaokul/Lise
- İrfan Özaltın Yönetici Ortaokul/Lise
- Selahattin Erkal Aksu Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Hüseyin Onur Güney Emekli Ortaokul/Lise
- Ercan Şeker Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Fatma Betül Köseoğlu Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Sevgi Akbenlioğlu Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Ayşe Gündoğan Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul
- Hürmüz Arslantürk Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Sabiha Yıldırım Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Hasan Özkurt Emekli Ortaokul/Lise
- Tuğba Bilginer İç Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Doğukan Cangul Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Nuh Berkay Gedik Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Buğra Can Genç Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Şansal Çınar Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Hülya Oğuz Muhasebeci Ortaokul/Lise
- Zülküf Can Köksal İşletmeci Ortaokul/Lise
- Ahmet Çağlar Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul
- Aylin Aydın Sosyolog Üniversite/Yüksekokul
- Elif Çağla Keskinkılıç Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Özlem Özalp Serbest Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Vedat Sarak Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul
- Aslı Yılmazcan Serbest Ortaokul/Lise
MİLLET PARTİSİ
HAVANE YÜKSEL
MİLLİ YOL PARTİSİ
CENGİZHAN SANCAR
SAADET PARTİSİ
MUHAMMED ARİF KARACA
BELEDİYE MECLİSİ
- Birol Çırakoğlu İnşaat İlkokul
- Sabri Yıldırım İnşaat Ortaokul/Lise
- Bilal Ensar Arslan Öğrenci Ortaokul/Lise
- Merve Karaca Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
SOL PARTİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Abdullah Düzgün İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Erkan Ukuş Serbest Ortaokul/Lise
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
ÖZGÜL TUZCU
BELEDİYE MECLİSİ
- Pınar Günay Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Akbaşlı Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Selin Özçelik Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Enver Duymazoğlu Turizim Emekçisi Ortaokul/Lise
- Hasan Ormanlar Sinema Teknisyeni Ortaokul/Lise
- Evrim Erbil Süner Bahçıvan Üniversite/Yüksekokul
- Melda Gedizşener Emekli Ortaokul/Lise
- Nilüfer Yarbaş Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Selda Yeter Emekli Ortaokul/Lise
- Alev Şahin Doktor Üniversite/Yüksekokul
- Okan Demirci Turizm Emekçisi Ortaokul/Lise
- Ebru Kaya Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Zerrin Göze Çoçuk Gelişim Ve Eğitim Uzmanı Ortaokul/Lise
- Ömer Faruk Akbaba Öğrenci Ortaokul/Lise
- Kaan Haznedar Öğrenci Ortaokul/Lise
- Savaş Dura Dozer Operatör Ortaokul/Lise
- Defne Arcan İçözü Endüstri Tasarımcısı Üniversite/Yüksekokul
- Melek Funda Şençiçek Jeoloji Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Damla Salor Denizci Ortaokul/Lise
- Kadir Feridun Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Mehveş Güney Emekli Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Banu Saral Bal Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Gökşen Coşkunyuva Yoga Eğitmeni Üniversite/Yüksekokul
- Günay Mete Sahaf Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
AHMET AKSÜT
BELEDİYE MECLİSİ
- Osman Celil Çetok İşçi Ortaokul/Lise
- Hasan Hüseyin Yalçın Emekli İlkokul
- Özgür Yardım Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE KOMİNİST HAREKETİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Dilek Kılıç İşçi Üniversite/Yüksekokul
VATAN PARTİSİ
ŞEREF BOZKURT
BELEDİYE MECLİSİ
- Ayşe Başak Tongal Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Hülya Arabulan Emekli Ortaokul/Lise
- Ertan Zeybek Esnaf Ortaokul/Lise
YENİDEN REFAH PARTİSİ
MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR
BELEDİYE MECLİSİ
- Yakup Velioğlu Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Erol Çakır İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Yücel Keskin Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Şehmus Öner İşçi Ortaokul/Lise
ZAFER PARTİSİ
NİHAL ESİN GÜRSOY
BELEDİYE MECLİSİ
- Kamile Akçeşme Eczacı Üniversite/Yüksekokul
- Hüseyin Gürcan Kol Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Aykut Gökyer Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- İnan Kaya Optisyen Üniversite/Yüksekokul
- Onur Ercoşkun Yönetmen Üniversite/Yüksekokul
- Engin Auf Esnaf Ortaokul/Lise
- Sefa Gümüşkanat Yönetmen Ortaokul/Lise
- Behiye Gülümhan Yürük Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Berna Kaplan Psikolog Üniversite/Yüksekokul
- Deniz Auf Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul
- Funda Kaya Optisyen Üniversite/Yüksekokul
- Erdoğan Şaylı Emekli Ortaokul/Lise
- Sezgi Aydın Tezal Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Mehmet Telli Serbest Meslek Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Ayşegül Tonbaklar Psikolog Üniversite/Yüksekokul
- Alp Kaan Kaymak Öğrenci Ortaokul/Lise
BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Volkan İlgüz
BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI
Erdem Emir Avukat Üniversite/Yüksekokul
Serkan Şafak Siyaset Bilimci Üniversite/Yüksekokul