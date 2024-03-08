31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Bodrum’da 17 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı’nın yanı sıra, 1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.

Belediye Meclisi’ne ise 17 siyasi parti aday gösterirken, 2 kişi de bağımsız olarak aday oldular.

İşte Bodrum Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MEHMET TOSUN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Rıza Karakaya Turizmci Üniversite/Yüksekokul
  2. Nevzat Kanber Turizmci Üniversite/Yüksekokul
  3. Mustafa Uslu Ticaret Ortaokul/Lise
  4. Ayşen Kılıç Bozan İş İnsanı Ortaokul/Lise
  5. Cahit Eles Turizmci İlkokul
  6. Halime Kaya Öztok Avukat Üniversite/Yüksekokul
  7. Seha Ergene Turizmci-İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  8. Özcan Altay İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  9. Çiğdem Songül Aktaş Emekli Ortaokul/Lise
  10. Devran Aygün Ulaşım Sektörü-Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  11. Yener Çelik Esnaf Ortaokul/Lise
  12. Abdullah Eren Esnaf Ortaokul/Lise
  13. Ekrem Baylak Serbest Meslek İlkokul
  14. Osman Dumanlı Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  15. Ayşegül Özsavran Ticaret Üniversite/Yüksekokul
  16. Tolga Kara Esnaf Ortaokul/Lise
  17. Enver Kantarmış Turizmci Üniversite/Yüksekokul
  18. Hasan Köse Serbest Meslek İlkokul
  19. Özkan Temel Esnaf İlkokul
  20. Murat Gözüm Gıda Sektörü İlkokul
  21. Anıl Özel Aktif Öğrenci Ortaokul/Lise
  22. Nurullah Çiftçi Emekli Ortaokul/Lise
  23. Meheddin Öztekin Müteahhit Ortaokul/Lise
  24. Serkan İlyas Yıldız Ticaret Ortaokul/Lise
  25. Arif Türkdoğan İnşaat Ortaokul/Lise
  26. Sıla Yücel Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  27. Seda Nur Faydacı Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  28. Mehmet Çağlar Ertuğrul Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Yüksel Aslan İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  2. Zeynel Kılıç İş İnsanı Ortaokul/Lise
  3. Fatih Murat Yıldız İş İnsanı Ortaokul/Lise

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

MAHMUT AĞSU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. İsmail Çil Em.Dnz.Öğ.Binbaşı Üniversite/Yüksekokul

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

TAMER MANDALİNCİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. İlknur Ülküm Seferoğlu Avukat Üniversite/Yüksekokul
  2. Abdullah Engin Başol Turizm Ve Mağazacılık Üniversite/Yüksekokul
  3. Cumhur Güven Taşbaşı Emekli Vali Yardımcısı Üniversite/Yüksekokul
  4. Niyazi Atare Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  5. Ali Diken Çevre Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  6. Umut Özdoğan Muhasebe Ortaokul/Lise
  7. Deniz Koca Elektrik Teknisyeni Ortaokul/Lise
  8. Halil Eser Esnaf İlkokul
  9. Asuman Gülsoy İç Mimar Üniversite/Yüksekokul
  10. Veysel Kıy Veysel Kır Üniversite/Yüksekokul
  11. Tayyar Gündoğan Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  12. Nil Taşkıran Muhtar Ortaokul/Lise
  13. Hüseyin Sağkal Emekli Devlet Memuru Üniversite/Yüksekokul
  14. Ahmet Faik Karakaya İş İnsanı Ortaokul/Lise
  15. Hüseyin Cem Köylü Turizm Üniversite/Yüksekokul
  16. İbrahim Özten Turizmci Ortaokul/Lise
  17. Necati Altun İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  18. Emel Çakaloğlu Emekli Devlet Memuru Üniversite/Yüksekokul
  19. Fuat Filiz Esnaf Ortaokul/Lise
  20. Kanat Hasan Özsert Spor Eğitmeni Üniversite/Yüksekokul
  21. Candan Topdemir İşletme Sahibi Ortaokul/Lise
  22. İdil Ekmekci Avukat Üniversite/Yüksekokul
  23. Anıl Alparslan Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  24. Enver Çoban İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
  25. Damla Tok E Ticaret Sorumlusu Üniversite/Yüksekokul
  26. Mehmet Şahin Şevk Özel Şirket Sahibi Ortaokul/Lise
  27. İbrahim Sarıbaş Şoför Ortaokul/Lise
  28. Cüneyt Kocakaya Ekonomist Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Süleyman Nadir Ataman İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  2. Ahmet Yıldızhan Yüksek Mimar Üniversite/Yüksekokul
  3. Azat Öztürk Avukat Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

MEHMET BİLLORER

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Abdullah Mutlu Aytaç Endüstri Mühendisi/ Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Serkan Adaş Finans/Emlak Üniversite/Yüksekokul
  3. İhsan Ulaş Göçmen Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  4. Mustafa Arıkan Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  5. Alper Tunga Softa Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  6. İlknur Dinç Ören İş Kadını Üniversite/Yüksekokul
  7. Yavuz Çetin İşletmeci Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRATİK SOL PARTİ

GÜLŞEN ONURSAL

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Veysi Seskır Serbest Ortaokul/Lise

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ali Can Tabel Mühendis Üniversite/Yüksekokul

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

HEDİYE EZGİ ALPOĞUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Ula'da vatandaşlarla buluştu: Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Ula'da vatandaşlarla buluştu:

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

MEHMET POLAT

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Zühal Macit El Sanatçısı Üniversite/Yüksekokul
  2. Bozan Yıldırım Esnaf Ortaokul/Lise
  3. Mahmure Arslanparçası Ev İşçisi Ortaokul/Lise
  4. Mezher Kaya Emlakçı Ortaokul/Lise
  5. Feyza Taner Turizm Üniversite/Yüksekokul
  6. Refik Umaz Tekniker Ortaokul/Lise
  7. Esma Aynur Dik Hemşire Üniversite/Yüksekokul
  8. Remzi Çağan İşçi Ortaokul/Lise
  9. Ayetullah Yobaş İşçi Ortaokul/Lise
  10. Doğan Yeşilöz İşçi Ortaokul/Lise
  11. Yasin Erim İşçi Ortaokul/Lise

HÜR DAVA PARTİSİ

MEHMET NESİM KAR

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Kerimenur Bozkurt Ev Hanımı Ortaokul/Lise

İYİ PARTİ

RAŞİT EMİR SÜER

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Semih Nalbantoğlu Emekli Ortaokul/Lise
  2. İrfan Özaltın Yönetici Ortaokul/Lise
  3. Selahattin Erkal Aksu Mimar Üniversite/Yüksekokul
  4. Hüseyin Onur Güney Emekli Ortaokul/Lise
  5. Ercan Şeker Mimar Üniversite/Yüksekokul
  6. Fatma Betül Köseoğlu Emekli Üniversite/Yüksekokul
  7. Sevgi Akbenlioğlu Avukat Üniversite/Yüksekokul
  8. Ayşe Gündoğan Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul
  9. Hürmüz Arslantürk Emekli Üniversite/Yüksekokul
  10. Sabiha Yıldırım Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  11. Hasan Özkurt Emekli Ortaokul/Lise
  12. Tuğba Bilginer İç Mimar Üniversite/Yüksekokul
  13. Doğukan Cangul Avukat Üniversite/Yüksekokul
  14. Nuh Berkay Gedik Avukat Üniversite/Yüksekokul
  15. Buğra Can Genç Avukat Üniversite/Yüksekokul
  16. Şansal Çınar Avukat Üniversite/Yüksekokul
  17. Hülya Oğuz Muhasebeci Ortaokul/Lise
  18. Zülküf Can Köksal İşletmeci Ortaokul/Lise
  19. Ahmet Çağlar Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul
  20. Aylin Aydın Sosyolog Üniversite/Yüksekokul
  21. Elif Çağla Keskinkılıç Avukat Üniversite/Yüksekokul
  22. Özlem Özalp Serbest Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Vedat Sarak Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul
  2. Aslı Yılmazcan Serbest Ortaokul/Lise

MİLLET PARTİSİ

HAVANE YÜKSEL

MİLLİ YOL PARTİSİ

CENGİZHAN SANCAR

SAADET PARTİSİ

MUHAMMED ARİF KARACA

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Birol Çırakoğlu İnşaat İlkokul
  2. Sabri Yıldırım İnşaat Ortaokul/Lise
  3. Bilal Ensar Arslan Öğrenci Ortaokul/Lise
  4. Merve Karaca Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Abdullah Düzgün İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Erkan Ukuş Serbest Ortaokul/Lise

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

ÖZGÜL TUZCU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Pınar Günay Avukat Üniversite/Yüksekokul
  2. Ahmet Akbaşlı Mimar Üniversite/Yüksekokul
  3. Selin Özçelik Mimar Üniversite/Yüksekokul
  4. Enver Duymazoğlu Turizim Emekçisi Ortaokul/Lise
  5. Hasan Ormanlar Sinema Teknisyeni Ortaokul/Lise
  6. Evrim Erbil Süner Bahçıvan Üniversite/Yüksekokul
  7. Melda Gedizşener Emekli Ortaokul/Lise
  8. Nilüfer Yarbaş Mimar Üniversite/Yüksekokul
  9. Selda Yeter Emekli Ortaokul/Lise
  10. Alev Şahin Doktor Üniversite/Yüksekokul
  11. Okan Demirci Turizm Emekçisi Ortaokul/Lise
  12. Ebru Kaya Mimar Üniversite/Yüksekokul
  13. Zerrin Göze Çoçuk Gelişim Ve Eğitim Uzmanı Ortaokul/Lise
  14. Ömer Faruk Akbaba Öğrenci Ortaokul/Lise
  15. Kaan Haznedar Öğrenci Ortaokul/Lise
  16. Savaş Dura Dozer Operatör Ortaokul/Lise
  17. Defne Arcan İçözü Endüstri Tasarımcısı Üniversite/Yüksekokul
  18. Melek Funda Şençiçek Jeoloji Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  19. Damla Salor Denizci Ortaokul/Lise
  20. Kadir Feridun Emekli Üniversite/Yüksekokul
  21. Mehveş Güney Emekli Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Banu Saral Bal Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Gökşen Coşkunyuva Yoga Eğitmeni Üniversite/Yüksekokul
  3. Günay Mete Sahaf Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

AHMET AKSÜT

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Osman Celil Çetok İşçi Ortaokul/Lise
  2. Hasan Hüseyin Yalçın Emekli İlkokul
  3. Özgür Yardım Öğretmen Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE KOMİNİST HAREKETİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Dilek Kılıç İşçi Üniversite/Yüksekokul

VATAN PARTİSİ

ŞEREF BOZKURT

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ayşe Başak Tongal Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Hülya Arabulan Emekli Ortaokul/Lise
  3. Ertan Zeybek Esnaf Ortaokul/Lise

YENİDEN REFAH PARTİSİ

MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Yakup Velioğlu Avukat Üniversite/Yüksekokul
  2. Erol Çakır İş İnsanı Ortaokul/Lise
  3. Yücel Keskin Avukat Üniversite/Yüksekokul
  4. Şehmus Öner İşçi Ortaokul/Lise

ZAFER PARTİSİ

NİHAL ESİN GÜRSOY

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Kamile Akçeşme Eczacı Üniversite/Yüksekokul
  2. Hüseyin Gürcan Kol Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  3. Aykut Gökyer Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  4. İnan Kaya Optisyen Üniversite/Yüksekokul
  5. Onur Ercoşkun Yönetmen Üniversite/Yüksekokul
  6. Engin Auf Esnaf Ortaokul/Lise
  7. Sefa Gümüşkanat Yönetmen Ortaokul/Lise
  8. Behiye Gülümhan Yürük Mimar Üniversite/Yüksekokul
  9. Berna Kaplan Psikolog Üniversite/Yüksekokul
  10. Deniz Auf Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul
  11. Funda Kaya Optisyen Üniversite/Yüksekokul
  12. Erdoğan Şaylı Emekli Ortaokul/Lise
  13. Sezgi Aydın Tezal Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  14. Mehmet Telli Serbest Meslek Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Ayşegül Tonbaklar Psikolog Üniversite/Yüksekokul
  2. Alp Kaan Kaymak Öğrenci Ortaokul/Lise

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Volkan İlgüz

BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI

Erdem Emir Avukat Üniversite/Yüksekokul

Serkan Şafak Siyaset Bilimci Üniversite/Yüksekokul