31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Bodrum’da 17 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı’nın yanı sıra, 1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.

Belediye Meclisi’ne ise 17 siyasi parti aday gösterirken, 2 kişi de bağımsız olarak aday oldular.

İşte Bodrum Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MEHMET TOSUN

BELEDİYE MECLİSİ

Rıza Karakaya Turizmci Üniversite/Yüksekokul Nevzat Kanber Turizmci Üniversite/Yüksekokul Mustafa Uslu Ticaret Ortaokul/Lise Ayşen Kılıç Bozan İş İnsanı Ortaokul/Lise Cahit Eles Turizmci İlkokul Halime Kaya Öztok Avukat Üniversite/Yüksekokul Seha Ergene Turizmci-İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul Özcan Altay İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul Çiğdem Songül Aktaş Emekli Ortaokul/Lise Devran Aygün Ulaşım Sektörü-Mühendis Üniversite/Yüksekokul Yener Çelik Esnaf Ortaokul/Lise Abdullah Eren Esnaf Ortaokul/Lise Ekrem Baylak Serbest Meslek İlkokul Osman Dumanlı Serbest Meslek Ortaokul/Lise Ayşegül Özsavran Ticaret Üniversite/Yüksekokul Tolga Kara Esnaf Ortaokul/Lise Enver Kantarmış Turizmci Üniversite/Yüksekokul Hasan Köse Serbest Meslek İlkokul Özkan Temel Esnaf İlkokul Murat Gözüm Gıda Sektörü İlkokul Anıl Özel Aktif Öğrenci Ortaokul/Lise Nurullah Çiftçi Emekli Ortaokul/Lise Meheddin Öztekin Müteahhit Ortaokul/Lise Serkan İlyas Yıldız Ticaret Ortaokul/Lise Arif Türkdoğan İnşaat Ortaokul/Lise Sıla Yücel Serbest Meslek Ortaokul/Lise Seda Nur Faydacı Serbest Meslek Ortaokul/Lise Mehmet Çağlar Ertuğrul Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

Yüksel Aslan İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul Zeynel Kılıç İş İnsanı Ortaokul/Lise Fatih Murat Yıldız İş İnsanı Ortaokul/Lise

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

MAHMUT AĞSU

BELEDİYE MECLİSİ

İsmail Çil Em.Dnz.Öğ.Binbaşı Üniversite/Yüksekokul

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

TAMER MANDALİNCİ

BELEDİYE MECLİSİ

İlknur Ülküm Seferoğlu Avukat Üniversite/Yüksekokul Abdullah Engin Başol Turizm Ve Mağazacılık Üniversite/Yüksekokul Cumhur Güven Taşbaşı Emekli Vali Yardımcısı Üniversite/Yüksekokul Niyazi Atare Serbest Meslek Ortaokul/Lise Ali Diken Çevre Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Umut Özdoğan Muhasebe Ortaokul/Lise Deniz Koca Elektrik Teknisyeni Ortaokul/Lise Halil Eser Esnaf İlkokul Asuman Gülsoy İç Mimar Üniversite/Yüksekokul Veysel Kıy Veysel Kır Üniversite/Yüksekokul Tayyar Gündoğan Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul Nil Taşkıran Muhtar Ortaokul/Lise Hüseyin Sağkal Emekli Devlet Memuru Üniversite/Yüksekokul Ahmet Faik Karakaya İş İnsanı Ortaokul/Lise Hüseyin Cem Köylü Turizm Üniversite/Yüksekokul İbrahim Özten Turizmci Ortaokul/Lise Necati Altun İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Emel Çakaloğlu Emekli Devlet Memuru Üniversite/Yüksekokul Fuat Filiz Esnaf Ortaokul/Lise Kanat Hasan Özsert Spor Eğitmeni Üniversite/Yüksekokul Candan Topdemir İşletme Sahibi Ortaokul/Lise İdil Ekmekci Avukat Üniversite/Yüksekokul Anıl Alparslan Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Enver Çoban İşletmeci Üniversite/Yüksekokul Damla Tok E Ticaret Sorumlusu Üniversite/Yüksekokul Mehmet Şahin Şevk Özel Şirket Sahibi Ortaokul/Lise İbrahim Sarıbaş Şoför Ortaokul/Lise Cüneyt Kocakaya Ekonomist Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

Süleyman Nadir Ataman İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul Ahmet Yıldızhan Yüksek Mimar Üniversite/Yüksekokul Azat Öztürk Avukat Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

MEHMET BİLLORER

BELEDİYE MECLİSİ

Abdullah Mutlu Aytaç Endüstri Mühendisi/ Emekli Üniversite/Yüksekokul Serkan Adaş Finans/Emlak Üniversite/Yüksekokul İhsan Ulaş Göçmen Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul Mustafa Arıkan Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Alper Tunga Softa Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul İlknur Dinç Ören İş Kadını Üniversite/Yüksekokul Yavuz Çetin İşletmeci Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRATİK SOL PARTİ

GÜLŞEN ONURSAL

BELEDİYE MECLİSİ

Veysi Seskır Serbest Ortaokul/Lise

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

Ali Can Tabel Mühendis Üniversite/Yüksekokul

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

HEDİYE EZGİ ALPOĞUZ

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

MEHMET POLAT

BELEDİYE MECLİSİ

Zühal Macit El Sanatçısı Üniversite/Yüksekokul Bozan Yıldırım Esnaf Ortaokul/Lise Mahmure Arslanparçası Ev İşçisi Ortaokul/Lise Mezher Kaya Emlakçı Ortaokul/Lise Feyza Taner Turizm Üniversite/Yüksekokul Refik Umaz Tekniker Ortaokul/Lise Esma Aynur Dik Hemşire Üniversite/Yüksekokul Remzi Çağan İşçi Ortaokul/Lise Ayetullah Yobaş İşçi Ortaokul/Lise Doğan Yeşilöz İşçi Ortaokul/Lise Yasin Erim İşçi Ortaokul/Lise

HÜR DAVA PARTİSİ

MEHMET NESİM KAR

BELEDİYE MECLİSİ

Kerimenur Bozkurt Ev Hanımı Ortaokul/Lise

İYİ PARTİ

RAŞİT EMİR SÜER

BELEDİYE MECLİSİ

Semih Nalbantoğlu Emekli Ortaokul/Lise İrfan Özaltın Yönetici Ortaokul/Lise Selahattin Erkal Aksu Mimar Üniversite/Yüksekokul Hüseyin Onur Güney Emekli Ortaokul/Lise Ercan Şeker Mimar Üniversite/Yüksekokul Fatma Betül Köseoğlu Emekli Üniversite/Yüksekokul Sevgi Akbenlioğlu Avukat Üniversite/Yüksekokul Ayşe Gündoğan Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul Hürmüz Arslantürk Emekli Üniversite/Yüksekokul Sabiha Yıldırım Serbest Meslek Ortaokul/Lise Hasan Özkurt Emekli Ortaokul/Lise Tuğba Bilginer İç Mimar Üniversite/Yüksekokul Doğukan Cangul Avukat Üniversite/Yüksekokul Nuh Berkay Gedik Avukat Üniversite/Yüksekokul Buğra Can Genç Avukat Üniversite/Yüksekokul Şansal Çınar Avukat Üniversite/Yüksekokul Hülya Oğuz Muhasebeci Ortaokul/Lise Zülküf Can Köksal İşletmeci Ortaokul/Lise Ahmet Çağlar Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul Aylin Aydın Sosyolog Üniversite/Yüksekokul Elif Çağla Keskinkılıç Avukat Üniversite/Yüksekokul Özlem Özalp Serbest Ortaokul/Lise

KONTENJAN

Vedat Sarak Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul Aslı Yılmazcan Serbest Ortaokul/Lise

MİLLET PARTİSİ

HAVANE YÜKSEL

MİLLİ YOL PARTİSİ

CENGİZHAN SANCAR

SAADET PARTİSİ

MUHAMMED ARİF KARACA

BELEDİYE MECLİSİ

Birol Çırakoğlu İnşaat İlkokul Sabri Yıldırım İnşaat Ortaokul/Lise Bilal Ensar Arslan Öğrenci Ortaokul/Lise Merve Karaca Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

Abdullah Düzgün İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Erkan Ukuş Serbest Ortaokul/Lise

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

ÖZGÜL TUZCU

BELEDİYE MECLİSİ

Pınar Günay Avukat Üniversite/Yüksekokul Ahmet Akbaşlı Mimar Üniversite/Yüksekokul Selin Özçelik Mimar Üniversite/Yüksekokul Enver Duymazoğlu Turizim Emekçisi Ortaokul/Lise Hasan Ormanlar Sinema Teknisyeni Ortaokul/Lise Evrim Erbil Süner Bahçıvan Üniversite/Yüksekokul Melda Gedizşener Emekli Ortaokul/Lise Nilüfer Yarbaş Mimar Üniversite/Yüksekokul Selda Yeter Emekli Ortaokul/Lise Alev Şahin Doktor Üniversite/Yüksekokul Okan Demirci Turizm Emekçisi Ortaokul/Lise Ebru Kaya Mimar Üniversite/Yüksekokul Zerrin Göze Çoçuk Gelişim Ve Eğitim Uzmanı Ortaokul/Lise Ömer Faruk Akbaba Öğrenci Ortaokul/Lise Kaan Haznedar Öğrenci Ortaokul/Lise Savaş Dura Dozer Operatör Ortaokul/Lise Defne Arcan İçözü Endüstri Tasarımcısı Üniversite/Yüksekokul Melek Funda Şençiçek Jeoloji Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Damla Salor Denizci Ortaokul/Lise Kadir Feridun Emekli Üniversite/Yüksekokul Mehveş Güney Emekli Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

Banu Saral Bal Emekli Üniversite/Yüksekokul Gökşen Coşkunyuva Yoga Eğitmeni Üniversite/Yüksekokul Günay Mete Sahaf Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

AHMET AKSÜT

BELEDİYE MECLİSİ

Osman Celil Çetok İşçi Ortaokul/Lise Hasan Hüseyin Yalçın Emekli İlkokul Özgür Yardım Öğretmen Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE KOMİNİST HAREKETİ

BELEDİYE MECLİSİ

Dilek Kılıç İşçi Üniversite/Yüksekokul

VATAN PARTİSİ

ŞEREF BOZKURT

BELEDİYE MECLİSİ

Ayşe Başak Tongal Emekli Üniversite/Yüksekokul Hülya Arabulan Emekli Ortaokul/Lise Ertan Zeybek Esnaf Ortaokul/Lise

YENİDEN REFAH PARTİSİ

MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR

BELEDİYE MECLİSİ

Yakup Velioğlu Avukat Üniversite/Yüksekokul Erol Çakır İş İnsanı Ortaokul/Lise Yücel Keskin Avukat Üniversite/Yüksekokul Şehmus Öner İşçi Ortaokul/Lise

ZAFER PARTİSİ

NİHAL ESİN GÜRSOY

BELEDİYE MECLİSİ

Kamile Akçeşme Eczacı Üniversite/Yüksekokul Hüseyin Gürcan Kol Serbest Meslek Ortaokul/Lise Aykut Gökyer Esnaf Üniversite/Yüksekokul İnan Kaya Optisyen Üniversite/Yüksekokul Onur Ercoşkun Yönetmen Üniversite/Yüksekokul Engin Auf Esnaf Ortaokul/Lise Sefa Gümüşkanat Yönetmen Ortaokul/Lise Behiye Gülümhan Yürük Mimar Üniversite/Yüksekokul Berna Kaplan Psikolog Üniversite/Yüksekokul Deniz Auf Serbest Meslek Üniversite/Yüksekokul Funda Kaya Optisyen Üniversite/Yüksekokul Erdoğan Şaylı Emekli Ortaokul/Lise Sezgi Aydın Tezal Ev Hanımı Ortaokul/Lise Mehmet Telli Serbest Meslek Ortaokul/Lise

KONTENJAN

Ayşegül Tonbaklar Psikolog Üniversite/Yüksekokul Alp Kaan Kaymak Öğrenci Ortaokul/Lise

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Volkan İlgüz

BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI

Erdem Emir Avukat Üniversite/Yüksekokul

Serkan Şafak Siyaset Bilimci Üniversite/Yüksekokul