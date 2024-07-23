MUĞLA (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçen sezon Metz'de forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Christophe Herelle'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeşil-beyazlı ekip son olarak Fransa 1. Lig ekiplerinden Metz'de forma giyen tecrübeli stoper oyuncusu Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. 1.91'lik boyuyla dikkati çeken, savunmada kale olma özelliği taşıyan Christophe Herelle ile yeşil-beyazlı ekip 2 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Christophe Herelle'nin geçtiğimiz sezon Metz formasıyla 19 maça çıkarken, 1620 dakika süre aldığı belirtildi.