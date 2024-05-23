MUĞLA (AA) - Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ahlatcı Çorum FK ile yapacakları rövanş maçında taraftarlardan destek istediklerini kaydetti.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında yarın saat 16.00'da Ahlatcı Çorum FK'yi konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, evinde turu geçen taraf olmak istiyor.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına, finalde oynamak istediklerini ancak karşılarında da finalde en az kendileri kadar olmak isteyen bir takım bulunduğunu söyledi.

İki denk takımın karşı karşıya geleceğini belirten Taşdemir, 1-1 eşitlikle sona eren ilk maçtaki gibi iyi mücadele edip kazanmak istediklerini dile getirdi.

Her maçın zor ve hikayesinin farklı olduğunu aktaran Taşdemir, şunları söyledi:

"Eksiklerimiz var. Erkan ve Celustka'nın devam eden rahatsızlıkları var. Erkan takımla idmanlara çıkmaya başladı. Celustka'yı da deneyeceğiz. Süleyman hepimizi çok üzdü, takımımız için çok etkili ve iyi bir oyuncuydu. Bu son maçta onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacak. Buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Taraftarlarımızdan ricam, maçın son düdüğüne kadar bizi desteklemeleridir. Zaten desteklerinden hiç şüphem yok."



Yeşil-beyazlı futbolculardan Ahmet Aslan da maçı kazanıp finale çıkmak istediklerini kaydederek, "Takım gayet motive, herkes birbirine sahip çıkıyor. Ortamımız gayet iyi, inşallah finale çıkıp geçen yıl yapamadığımızı bu yıl yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.