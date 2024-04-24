MUĞLA (AA) - Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale taktik maçı oynadı.

Ligde 52 puanla 5. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekipte kart cezalısı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, her maça galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.

Hafta sonu oynayacakları maçın rakipleri açısından da çok kritik olduğunu ifade eden Taşdemir, "Son zamanlarda oynadığımız maçların her iki takım için farklı hikayesi oluyor. Rakibimiz Tuzlaspor'un amacı ligde kalmak, alt tarafta 4 takım kaldılar zor bir maç bizi bekliyor. Maça iyi hazırlanıyoruz." dedi.

Futbolculardan Süleyman Özdamar ise bu sezonun kendisi için sakatlıklarla geçtiğini belirterek, "Geri dönüşümün iyi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda play-off mücadelesi içinde daha iyi olacağını düşünüyorum. Play-off'u geçen yıl finale çıkarak tecrübe etmiştik. Bu yıl daha tecrübeliyiz." diye konuştu.