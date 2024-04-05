MUĞLA (AA) - Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Bodrum Turizm Teknik Müdürler Derneği ve Bodrum Kat Hizmetleri Yöneticileri Derneği işbirliğinde Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Kültür AŞ desteğiyle düzenlenen etkinlik, turizm sektörü temsilcilerini sezon öncesinde Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde bir araya getirdi.

BODER Başkanı Ömer Dengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin otelciler için en uygun fiyat avantajlarını sağlamak amacıyla düzenlediğini söyledi.

Dengiz, Bodrum Hotel Show 2024 buluşma etkinliğine, Kuşadası, Marmaris, Fethiye ve Milas'tan da 2 bine yakın profesyonelin geldiğini belirtti.

Buluşmanın bugün son günü olduğunu ifade eden Dengiz, "43 firma stant açtı. Organizasyon eksikliği yaşanmaması için son dakikalarda gelen firmaları alamadık. BODER olarak üye menfaatleri için böyle projeler yapmaya devam edeceğiz. Bu buluşmalar daha çok büyüyerek Bodrum'a marka olacaktır diye düşünüyorum." dedi.