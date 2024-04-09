"Bodrum Seferi" filminin basın toplantısı yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Basın toplantısına Asuman Dabak , Suzan Kardeş,Tarık Papucçuoğlu dışında diğer oyuncular Sarp Bozkurt , Ali İpin, Sedef Şahin, İrfan Kangı, Kahraman Sivri, Ebru Kural, Soner Türker, Fatih Günay, Taner Ayyıldız, Serhat Boylu, ve Boom’cu Onur’ olarak bilinen Ahmet Dursun gibi sevilen oyuncular katıldı.

Keyifli anların yaşandığı toplantıda İrfan Kangı'nın başrol oyuncusu Sarp Bozkurt'a balmumu heykeli esprisi herkesi kahkahalara boğdu. Filmin yapım ortağı ve aynı zamanda filminin yönetmeni Recep Akdağ "Bodrum Seferi" filmini geçen sene çekerken gecesiyle gündüzüyle çekimlerinin çok keyifli geçtiğini sette her zaman kahkahaların havada uçuştuğunu büyük küçük herkesi 12 Nisan'da "Bodrum Seferini " izlemeye davet etti. Başrol oyuncusu Sarp Bozkurt çekimler sırasında çok eğlendiklerini bal mumu esprisine açıklık getirdi.

Sedef Şahin ise çekimler sırasında hem tatil yaptığını hem de çalıştığını çekimler sırasında kendisini Hülya Avşar gibi hissettiğini dile getirdi."Bodrum Seferi" fimlinin hikayesi Saf ve temiz yürekli bir genç olan Sefer’in her gün rüyasında gördüğü doğa harikası yerin Bodrum olduğunu öğrenmesiyle yola çıkışının ve Bodrum’daki sakarlıklarını konu alan film.Basın toplatısı sonrası "Bodrum Seferi " film oyuncuları Bayram mesajıyla basın toplatısını sonlandırdı.

"Bodrum Seferi" 12 Nisan’da sinema salonlarında seyircisiyle buluşacak.