MUĞLA (AA) - Eşsiz doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken turistik ilçe, su altı zenginliğiyle de ilgi görüyor. Dalış tutkunları farklı dalış noktalarında derin mavilikleri görmenin keyfini yaşıyor.

Su altı dünyasını izlemek isteyenler, koylarda başlayan dalışların yanı sıra küçük ve büyük resife dalış tekneleri ile ulaşıyor.

Yeşil ile mavinin buluştuğu koylarda berrak sularda dalışa başlayan profesyoneller ve su altı dünyasını ilk kez yakından gören amatörler, balıklarla yüzerek eşsiz bir su altı deneyimi yaşıyor.

Dalış eğitmeni Tolga Dokumacı, AA muhabirine, Bodrum'un çok canlı dalış noktalarına sahip olduğunu, yerli ve yabancı dalış tutkunları ve su altı meraklıları tarafından tercih edildiğini kaydetti.

Bodrum su altı dünyasının Türkiye'nin hemen hemen en canlı dalış noktası olduğunu belirten Dokumacı, "Çeşitli canlıları barındırdığı için çok farklı ve çok güzel diyebilirim. Sadece yazın değil kışın da su altı hareketliliği devam etmekte. Yerli dalıcıların yanı sıra yurt dışında da misafirlerimiz Bodrum'un su altı zenginliklerini görmek için geliyor." dedi.

Tatilci Melih Sarıgül, ilk kez bu bölgede daldığını ve herkese tavsiye edeceğini söyledi.

Otuz metre derinliğe kadar indiklerini anlatan Sarıgül, "Su altı çok berrak, görüş çok net ve canlılık çok iyi. Çeşitli balıklar gördük." diye konuştu.

İlçede yaşayan Yaşar Üçoğlu ise balıklarla yüzmenin çok keyifli olduğunu belirtti.

Su altındaki ilk dalışını gerçekleştirmenin mutluğunu yaşayan Üçoğlu, "4-5 metreye kadar indik, yaklaşık 25 dakika suyun altında keyifli zaman geçirdik. Çok fazla derine dalmadan da balıkları gördük." dedi.