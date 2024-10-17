MUĞLA (AA) - Bahamalar bayraklı 159 metrelik "Star Legend", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Kuşadası Limanı'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren gemide, çoğu ABD'li 201 yolcu ve 203 personel bulunduğu belirtildi.

Heraklion Limanı'ndan gelen Portekiz bayraklı 219 metrelik "Vasco Da Gama"da ise çoğu Alman 1003 yolcu ve 502 personelin yer aldığı belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

İlçeyi günübirlik ziyaret eden kruvaziyerlerden "Star Legend"in bir sonraki durağının Santorini Limanı, "Vasco Da Gama"nın ise Kuşadası Limanı olacağı bildirildi.