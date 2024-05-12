MUĞLA (AA) - Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Otelciler Derneği işbirliğiyle organize edilen festival, Eskiçeşme Mahallesi Değirmenler mevkisinde gerçekleştirildi.

Gün boyu süren etkinlikte çocuk şarkıları, dansları, yüz boyama, palyaço, tahta bacak, mendil kapmaca, halat çekme gibi oyunlar oynandı. Kargıdan uçurtma yapımı, dans gösterileri, yöresel sanatçıların konserlerinin de yer aldığı etkinlikte ödüller verildi.

Festivalde, çocuklarıyla katılan anne ve babalar da keyifli dakikalar yaşadı. Gökyüzünü süsleyen rengarenk yüzlerce uçurtma ilçenin birçok noktasından izlendi.

Sanatçı Seyyal Taner'in konser verdiği festivalden elde edilen gelirin, Turgutreis Zeyyad Mandalinci İlköğretim Okuluna aktarılacağı belirtildi.