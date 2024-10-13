MUĞLA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında İnsansız Hava Aracı ve Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, farklı zamanlarda durdurdukları lastik bot ve fiber karinalı lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.