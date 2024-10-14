İlk hafta kendi sahasında Kuyucakspor’a 1-0 mağlup olan Ortaca Belediyespor, 2.hafta karşılaşmasında, ilk hafta Sarayköy deplasmanında 6-1’lik galibiyetle kapatan ve lider koltuğuna oturan Denizli temsilcisi Yeşil Çivril Belediyespor’a konuk oldu.

Ortaca Belediyespor seyircisinin alınmadığı maçta genel olarak her iki takımda pozisyona girmekte zorlanırken, ev sahibi ekip özellikle maçın son dakikalarında daha üstün bir oyun sergiledi ancak girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 49.dakikasında ani gelişen atakta, sol kanattan Mehmet Gülmez ile ilerledi, ceza sahasına giren Mehmet’in şutunda Çivril kalecisi Nihat uzaklaştırdı, açılan topa Emre Özsarı ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını 3 puan getiren golü kaydetti. Maçın sonuna ise hakemin 7 dakika uzatma gösterirken 17 dakika uzatma oynatması dikkat çekti.

YATAĞAN 2’DE 2 YAPTI

Muğla’nın bir diğer temsilcisi Yatağanspor’da haftayı 3 puanla kapattı. İlk hafta maçında deplasmanda Bucak Belediye Oğuzhanspor’u 1-0 yenen Yatağan, 2.hafta maçında Sarayköy’ü konuk etti. Yatağan maçı Azat Eroğlu’nun kendi kalesi ve Yaser Yüce’nin goller ile 2-1 kazandı. Sarayköy’ün tek golü ise kendi kalesine gol atan Azat Eroğlu kaydetti. Yatağan bu sonuçla 2’de 2 yaparak 6 puana ulaştı.

HAFTAYA MUĞLA DERBİSİ

BAL Ligi 7.grupta 3.hafta maçında Muğla derbisi oynanacak. Ortaca Belediyespor kendi evinde Yatağanspor ile karşı karşıya gelecek.