MUĞLA (İGFA) - Muğla Valiliği himayesinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Bodrum ilçesindeki tüm okullarla yürütülen "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Deniz Müzesi iş birliği ile fantastik çocuk edebiyatı türünde eserleriyle tanınan Ömer Ünal ile kitap söyleşisi ve imza etkinliği gerçekleştirildi.

Bodrum Deniz Müzesi Yayınları'nın 6. yayını olan “Halikarnas Balıkçısı ile Yolculuklar, Büyülü Pusula" kitabı, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nda incelenmiş, temel eğitim kademelerindeki öğrencilerin okuması için uygun görülerek Kaymakamlık olurunu almıştı.

Bodrum Ticaret Odası destek ve sponsorluklarıyla öğrencilere ücretsiz ulaştırılan kitabın programı “Bir Kitap Bir İnsan” İlçe Proje Koordinatörü ve etkinlik sunucusu Özel Büro Öğretmeni Zehra Adanur Gürbüz’ün program akışını arz etmesiyle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Yazar Ömer Ünal’ın öz geçmişi okunduktan sonra yazar öğrencilerle söyleşi ve soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu öğrencileri söyleşi sırasında “Bir Kitap Bir İnsan” projesi kapsamında yazdıkları Arılar kitabını yazara hediye etti. Etkinlik öğrencilerin yazara kitaplarını imzalatması ve sınıfça fotoğraf çekimlerinin ardından son buldu.