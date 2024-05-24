MUĞLA (AA) - Vali İdris Akbıyık, Bodrum Kalesi Batı Hendeği'nde düzenlenen lansmanda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından ilham alarak başlatılan "Türk Mutfağı Haftası"nın çeşitli etkinliklerle kutlandığı söyledi.

Hafta kapsamında, Türk mutfağının zenginliğinin ve lezzetinin tüm dünyaya tanıtıldığını aktaran Akbıyık, eşsiz mutfak mirasının gelecek nesillere aktarılması için çeşitli faaliyetlerde bulunulduğunu kaydetti.

Muğla'nın, Ege ve Akdeniz'in kesişim noktasında yer alan ve bu bölgenin mutfak geleneklerini harmanlayan zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu anlatan Akbıyık, şunları söyledi:

"Bölgenin bereketli toprakları ve denizinin cömertliği, Muğla mutfağını taze ve lezzetli ürünlerle donatmaktadır. Muğla, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda binlerce yıllık tarihiyle de büyüleyici bir şehirdir. Her köşesi ayrı bir zenginlikle doludur. Muğla'nın kalbinde yer alan antik kentler, bizleri geçmişin ihtişamlı günlerine götürür ve bize geçmişin derinliklerinden gelen hikayeler fısıldar. Bu hikayelerden yola çıkarak bugün sizlere 41 yemek tarifi ve antik dönem bilgilerini içeren 260 sayfalık 'Antik çağlardan günümüze Muğla Mutfağı' kitabımızı tanıtıyoruz."

Muğla'da 28 antik kentte kazı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Akbıyık, kitabın da bu kazı çalışmaları sırasında tespit edilen arkeolojik veriler, sözlü tarih anlatımları ve araştırmaları sonucunda elde edilen bilgiler ışığında derlenerek oluşturulmuş önemli bir eser olduğunu kaydetti.

Muğla Valiliğince, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla hazırlanan lansmanda, davetlilere özel yemeklerden ikram edildi.

Programa, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile turizmciler katıldı.