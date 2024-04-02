MUĞLA (AA) - Vakfın özel öğrencileri, otizme dikkat çekip farkındalık yaratmak ve otizme "Kırmızı Işık Yak"mak için Turgutreis Mahallesi'ndeki vakfın bahçesinde tişört boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Kairaba Bodrum Imperial Otel, Myndos ve Turgutreis Lions Kulübü üyeleri, vakıf yönetim kurulu üyeleri, vakıf öğrencileri, aileleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen ve tüm katılımcıların kırmızı renk giyindiği etkinlikte tişörtler çocukların hayal gücüyle boyandı. Etkinlikte ortaya rengarenk görüntüler çıktı.

Bodrum Sağlık Vakfı'nın, Tohum Otizm Vakfı tarafından 2022'den bu yana yürütülen kampanyasının destekçisi olduğu belirtildi.