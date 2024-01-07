MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden bu yana fırtına ve sağanak etkisini sürdürdü. Yarımadanın bazı bölgelerinde tekneler hasar gördü, bazı tekneler bağlı bulundukları yerden ayrılarak sürüklendi.

Bazı ağaçların devrildiği, dallarının kırıldığı ilçede, Kumbahçe ve Gümbet mahallelerinde sahile yakın noktalardaki işletmelerin tenteleri dalgalarla hasar aldı.

Bodrum Belediyesi ekiplerince ağaçların devrildiği noktalara müdahale edildi.

Bodrum'da fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybederek yerini aralıklarla sağanağa bırakması bekleniyor.