MUĞLA (AA) - Alınan bilgiye göre, 5 şüpheli, İzmir'den içerisinde tuğla ve hırdavat malzemeleri olan kamyonetle 20 düzensiz göçmeni ilçeye getirerek ilk etapta bir otele yerleştirdi.

Zanlılar, daha sonra aynı kamyonetle düzensiz göçmenleri tekneye götürdükleri sırada Akyarlar Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.