MUĞLA (İGFA) - Bodrum’un Torba Kavşağında dün akşam saat 19.55 DSİ’ye ait içme suyu hattında patlama meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri saat 20.10 sıralarında patlağın yaşandığı Torba Kavşağında ilk müdahaleye başladı.

Ekipler acil olarak hatta giden suyu kesti.

Gece boyu sahada çalışan ekiplerin, bölgedeki çalışmaları aralıksız sürerken, Büyükşehir ekipleri çalışmalarına vardiyalı olarak devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Aras sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bodrum-Milas Karayolu Torba Kavşağı mevkiinde ana isale hattında meydana gelen patlamadan sonra bölgeye gittim. Çalışmaların bir an önce bitirilmesi için Bodrum Belediyesi’nden iş makinası takviyesi istenmesi ve aktif koordinasyon talimatını verdim. Arızanın giderilmesi için ekiplerimiz çalışmaya devam etmektedir” dedi.