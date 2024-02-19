MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için birçok farklı noktada yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Muğla’nın Büyükşehir statüsü kazandığı 2014 yılından bu yana 3 bin 261 km. yol çalışması yapılırken bu projelere yaklaşık 1 Milyar TL yatırım yapıldı.

MUMCULAR’DA ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde başlatılan 1400 metrelik yolda çift şerit olmak üzere toplam 2 bin 800 metrelik asfalt çalışması sürüyor. Çalışmalar kapsamında 1400 metrelik kısımda çalışmalar tamamlanırken kaldırım çalışmaları devam ediyor. Mumcular Mahallesinde MUSKİ ekipleri 1400 metre içme suyu yenileme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Mumcular Mahallesindeki asfalt çalışmalarının yanı sıra Gündoğan Mahallesinden Torba güzergâhına 7 km’lik sıcak asfalt çalışmasının 6 km’sini tamamladı.