Muğla Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları yararına müzayede düzenledi. Bodrum’da düzenlenen müzayedede Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bütün varlıklara eşit baktıklarını bu müzayedenin can dostlar için bir şans olduğunu söyledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için önemli bir organizasyona daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Bodrum’da yapılan müzayede Ünlü müzayedeci Uğur Batur’un sunumuyla Ramada Otel’de gerçekleşti. Müzayedeye Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve çok sayıda hayırsever katıldı.

Türkiye’nin en donanımlı geçici hayvan bakımevi, Acil Müdahale aracı, Mama Üretim tesisi ile il genelinde can dostların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, müzayede ile sokak hayvanlarına dikkat çekti. Eşsiz eserlerle gözleri kamaştıran müzayede de Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Quartet Dinletisi de kulakların pasını sildi.

UĞUR BATUR: MİNİK DOSTLARIMIZ İÇİN GÖSTERİLEN HASSASİYET ÇOK ÖNEMLİ

Sokak hayvanları için yapılan etkinlikle ilgili Müzayedeci Uğur Batur, “Sokak hayvanları için yapılan bu etkinlikte yer almak benim için çok anlamlı. Patili dostlarımızla ilgili özellikle son dönemlerde daha da hassasiyetle yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sebeple minik dostlarımız için yapılan bu faydalı etkinlikleri canı gönülden tebrik ediyorum. Destekleri için Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI MANDALİNCİ: “SOKAK HAYVANLARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Sokak hayvanları için yerel yönetimler olarak tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bodrum’da bulunan barınaklarımızı genişleterek patili dostlarımızın yaşam alanlarını daha da güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Bu müzayede sokak hayvanları için büyük önem taşıyor. Yerel yönetimler olarak bizler de hayvanların kısırlaştırılması, rehabilitasyonu ve huzurlu yaşamları için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ARAS: BÜTÜN VARLIKLARA EŞİT BAKIYORUZ

Sokak hayvanlarına hassasiyetle yaklaştıklarına değinen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Dünyada yaşayan bütün varlıklara eşit bakıyoruz. İnsan doğanın, tabiatın sahibi değildir diyerek bu dünyayı doğasıyla, patili dostlarımızla ve daha birçok canlıyla paylaşıyoruz. Son yıllarda toplumda şiddetin bu kadar arttığı bu dönemde, doğayı korumanın taraftarıyız. İlk etapta çıkarılması planlanan yasa tam bir katliam yasasıydı. Bir ay içerisinde sahiplenilmeyen hayvanların uyutulmasını içeren bu yasa, Türk toplumunun kararlılıkla verdiği tepki üzerine değiştirildi. Bunun üzerine 2028’e kadar belediyelere bakımevi yapma şartı getirildi. Biz bunu seve seve yapmaya hazırız. Bugün burada yapılan farkındalık etkinliğiyle elde edilecek olan gelirlerin yine canlarımıza gitmesi çok anlamlı bir proje. Umarım buradan elde edilen kazanç, can dostlarımıza bir şans daha verir.” açıklamalarında bulundu.