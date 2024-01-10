MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi yarımada genelinde bütüncül bir görsel kent kimliği oluşturmak için bilgilendirme ve yönlendirme tabelalarını yeniliyor.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimi tarafından proje uygulamasının yapıldığı çalışmada cadde ve sokak ismi, bina kapı numaraları, yön tabelaları ile kültürel değerler tabelaları Bodrum’un özgün yapısına uygun bir dille tasarlandı.

Tabelaların tasarımları Bülent Erkmen, Gözde Oral, Tuğcan Gürel, Lale Özgenel ve Bülent Tanju’dan oluşan grafik tasarımcı ve mimarların bulunduğu kurul tarafından hazırlandı. Tabelalarda Ege ve Akdeniz’in sahil kentleri ile özdeşleşen mavi ve beyaz renkler kullanıldı. Yarımadanın geleneksel taş yapılarının çatı köşelerinde yer alan “Gumbilleler” tabela formuna yansıtılırken levhalar üzerindeki bilgiler için modern mimariden referans alınan “Weissenhof Grotesk” yazı tipi kullanıldı.

Projenin ilk etabı Cevat Şakir, Cumhuriyet, Çarşı, Eskiçeşme, Gümbet, Tepecik, Torba, Türkkuyusu, Umurça, Kumbahçe, Yeniköy ve Yokuşbaşı mahallelerinde gerçekleştiriliyor.

Çalışma, toplamda 500 duvar tipi tabela, 1080 direk tipi tabela, 840 direk ve 20 bin 684 kapı numarası tabelasını kapsayacak.