MUĞLA (AA) - Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlatılan çalışma Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Gümbet Dayılar Sokak'ta yapıldı.

Çalışmaya Belediye Başkan Vekili Gümbet Mahallesinden sorumlu Meclis Üyesi Kanat Özsert, Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ile Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya da katıldı.

Bölgede ot temizliği yapılırken otluk ve makilik alanlar ile sahil şeridine gelişi güzel atılan tek kullanımlık ürün atıkları temizlendi. Ayrıca ağaç budaması da yapıldı.

Tanju Aksu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kapsamlı temizlik çalışmalarının belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan da duyarlı olmalarını istedi.

Bölgede teknesi olan vatandaşlar da yapılan çalışmadan memnun oluklarını dile getirdi.