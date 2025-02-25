MUĞLA (AA) - Tabak için ilk olarak Bodrum Sağlık Vakfında tören düzenlendi.

Törene, Tabak'ın yakınları, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, vakıf yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada Tabak'ın tabutunun üzerine Beşiktaş bayrağı ve forması konuldu, karanfil bırakıldı.

Daha sonra Gümüşlük Mahallesi'nde Tabak'ın yaşadığı evine getirilen cenaze, helallik alınmasının ardından Gümüşlük Mezarlığı'nda defnedildi.

Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, gazetecilere, Hasan Tabak'ın kendileri için çok özel bir öğrenci olduğunu söyledi.

Çocuk yaşta trafik kazası sonucu engelli kalan 35 yaşındaki Hasan Tabak, önceki akşam Gümüşlük Kadıkalesi yolunda hafif ticari bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.