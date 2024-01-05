MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Kültür AŞ ve Gümüşlük Akademisi Vakfı iş birliğiyle gerçekleşecek Bodrum Kitap Günlerinde "Doğayı Okumak" temasıyla kitapseverler ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen yayıncılar, yazarlar ve şairler Bodrum'da bir araya gelecek.

Girişin ücretsiz olduğu etkinlikte yaklaşık 50 yayınevi ve tanınmış yazarların katılımıyla paneller, yazar söyleşileri, imza günleri, konserler, tiyatrolar ve çocuk atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler bulunacak. Etkinlik kapsamında doğanın edebiyata, sanata ve insana yönelik etkileri birbirinden farklı yaklaşımlarla ele alınacak. Bunların yanında kitap okumayı teşvik eden kampanyalar ile Herodot Kültür Merkezi'ne ücretsiz ulaşım imkanları da sunulacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Sanat, kültür ve tarih kokan kentimizde böylesi önemli bir edebiyat şölenine ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. 27 Ocak’ta başlayacak olan ve 1 hafta süreyle yazın dünyasından önemli isimleri ağırlayacağımız etkinliğimize herkesi bekliyoruz” dedi.