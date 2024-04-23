MUĞLA (AA) - Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan organizasyona Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Kılıç, Mehmet Dağoğlu, Murat Önder, Ogün Yıldız, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri Rıza Karakaya, Kanat Özsert, Bodrumspor Voleybol Antrenörü Adnan Kıstak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Minik sporcular eğitmenler eşliğinde voleybol oynadı.

Bodrumspor heyeti 150 sporcuya madalya takdim ederek, tişört hediye etti.

Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların 23 Nisan'da biraz olsun eğlenmeleri ve aktivitede bulunmaları için bu şenliği düzenlediklerini ifade etti.