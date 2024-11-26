İSTANBUL (AA) - Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Bozankaya olarak sürdürülebilir bir dünya için yenilikçi ve çevre dostu ürünler geliştirmeye odaklandıklarını bildirdi.

Bozankaya'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, 26 Kasım Dünya Sürdürülebilir Taşımacılık Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Bozankaya'nın sürdürülebilir taşıma çözümleri geliştirme konusundaki misyonuna dikkat çeken Günay, "Sürdürülebilir taşımacılık, geleceğimizi şekillendirmede kritik bir rol oynuyor. Şirket olarak sadece araç üretmiyor, aynı zamanda bu araçların toplu taşıma sistemlerine entegrasyonunu kolaylaştıracak teknolojiler de geliştiriyoruz. Bugün, elektrikli otobüs, troleybüs, metro ve tramvaylarımızla, şehir içi taşımacılığın daha temiz ve daha yeşil bir geleceğe doğru ilerlemesine öncülük ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Elektrikli toplu taşıma araçlarının fosil yakıtların kullanımını azaltmak ve karbon emisyonlarını düşürmek adına kritik rol oynadığına dikkat çeken Günay, "Karbon salımını sıfıra indiren yüksek teknolojili araçlarımız aynı zamanda yüksek enerji verimliliği sayesinde işletmelere de avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

- "Bir elektrikli otobüsle yılda 107 ton karbon emisyonu önlenebilir"

Bir yıl boyunca 12 metrelik fosil yakıtlı bir otobüs yerine bir elektrikli otobüs kullanarak yılda yaklaşık 107 ton karbon emisyonun azaltılabileceğini ifade eden Günay, "Bir troleybüs ya da elektrikli otobüs trafikteki 25 binek aracın yerini alabilir. Bu sayede trafik yoğunluğu azaltılırken şehirler de karbondan arındırılmış olur. Bu araçlar, geleneksel binek araçlarına kıyasla çok daha fazla insanı taşıyabilir ve trafik sıkışıklığını azaltarak şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirebilir. Amacımız, bu teknolojiyi daha da yaygınlaştırarak toplu taşımanın geleceğini şekillendirmek." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) verilerine göre dünyadaki karbon salımının yüzde 25'inden toplu taşımada kullanılan konvansiyonel araçlar sorumlu olduğuna dikkati çeken Günay, "Bu da ürettiğimiz tramvay, metro, elektrikli otobüs ve troleybüslerle karbon salımının önüne geçilmesine katkı sağladığımız anlamına geliyor. 2016 yılında imzalanan Paris Anlaşması ve sözleşmenin akabinde gündeme alınan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ülkeler 2030 ve 2050 hedeflerini belirledi. Biz de Bozankaya olarak hem ülkemizin hem de tüm dünyanın bu hedeflere ulaşması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Üretimde enerji verimliliği, sıfır emisyon ve geri dönüşüm odaklı üretim süreçlerini de dikkate aldıklarını vurgulayan Günay, "Şirket olarak 2030 yılına kadar karbon ayak izimizi yüzde 42 azaltmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.