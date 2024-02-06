MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris Bozburun Yarımadası'nın içme ve kullanma suyu için başlatılan 53 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattının çalışmaları devam ediyor.

Bozburun Yarımadasında 53 kilometrelik içme suyu hattının 10 kilometresi tamamlandı. Özellikle yaz aylarında suyun yetersiz kalması nedeniyle büyük sorun yaşayan bölge halkının problemi Muğla Büyükşehir Belediyesinin başlattığı proje ile çözülüyor.

262 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Marmaris Bozburun Yarımadasında başlatılan çalışmalar çerçevesinde Marmaris Atatürk Barajından Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallelerine içme suyu sağlanacak. Projede 53 kilometre içme suyu hattı ile birlikte 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, bir terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılacak. 53 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattının 10 kilometresi tamamlanırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi proje için yaklaşık 262 milyon 980 bin TL ödeme yapacak.

OSMANİYE VE TURUNÇ MAHALLELERİ 15 NİSAN’DA İÇME SUYUNA KAVUŞUYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 262 milyon 980 bin TL’lik Bozburun Yarımadası içme suyu çalışmalarında ilk su Osmaniye ve Turunç Mahallelerine verilecek. 15 Nisan tarihinde Osmaniye ve Turunç mahalleleri içme ve kullanma suyuna kavuşacak. Proje kapsamında sırasıyla diğer mahallelere de su verilecek.