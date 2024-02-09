MUĞLA (AA) - Köyceğiz Su Sporları'nın merkez parkurunda 2 bin metre üzerinden 4 kulvarda yapılan yarışlar, 7 kulübün katılımıyla kadınlar ve erkeklerde tekli, çiftli, dörtlü ve sekizli kategorilerde gerçekleştiriliyor.

Yarın da devam edecek Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları, 11 Şubat Pazar günü yapılacak final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

Yarışlara; Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Kürek, İstanbul Kürek, TSK Spor Gücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi katılıyor.

Kürek Milli Takım Antrenörü Sonat Doğan, Büyükler Türkiye Kupası Köyceğiz Kürek Yarışları'nın eleme mücadelesiyle başladığını söyledi.

Doğan, yarışlara 7 kulübün katıldığını ve takımların bu yarışların ardından kamp dönemi geçirerek 2-3 Mart'ta yapılacak Büyükler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanacaklarını ifade etti.