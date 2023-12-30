İl genelinde ulaşım ve yol güvenliği için kendi yetki alanlarında çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 164 bin 661 adet trafik levhası montajı yaptı. Büyükşehir ekipleri bu levhaların 91 bin 725’ini bünyesinde bulunan baskı makinesi ile üreterek 24 Milyon 462 bin 970 TL tasarruf sağladı.

13 bin 247 kilometrekare yüzölçümüne sahip Muğla’da Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmeleri için düşey ve yatay işaretleme çalışmaları kapsamında yavaşlama uyarı çizgileri, yaya geçidi, refüj başı ofset tarama ve yol çizgi uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Yollarda uyarıcı olarak yerleştirilen trafik levhalarından eksik veya deformasyona uğramış trafik tanzim uyarı levhalarının montaj çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde kaliteli ve daha az maliyetli olarak trafik levhası üretiyor.

Bugüne kadar il genelinde 164 bin 661 adet Trafik Levhası montajı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarda kullanılan 91 bin 725 trafik levhasını bünyesinde bulunan baskı makinesi ile üretti. Bu sayede 24 Milyon 462 bin 970 TL tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi, baskı makinesi ile birlikte alımı yaptığı Laminasyon makinesi ile de 2 yıl kullanım ömrü olan levhaların kullanım ömrünü 10 yıla kadar uzatıyor.