İl genelinde içme suyu sorunlarını çözmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri son olarak Dalaman’da 4 Mahalleye ek su sağladı.

Özellikle yaz aylarında yoğun kullanım ve yeraltı su kaynak seviyelerinin düşmesi nedeniyle Elcik, Bozbel, Taşbaşı ve Gürleyik Mahallelerinde su kesintileri yaşanıyordu. Kesintilerin önüne geçmek için çalışma başlatan Büyükşehir ekipleri bu 4 mahalleyi besleyen Yılançırpan kaynaklarında çalışma gerçekleştirdi. Çalışma ile öncelikle mevcut içme suyu kaynaklarında düzenleme yapıldı. Ayrıca bölgede farklı su kaynakları tek bir noktada toplanarak bu dört mahalleyi besleyen depoya aktarıldı. Depoya aktarımı sağlamak için ise ekipler tarafından bin 600 metrelik yeni içme suyu hat çalışması yapıldı.

Tüm bu çalışmaların ardından bölgeye günde 690 m3 ek su sağlanarak yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin önüne geçilmesi için önemli bir proje hayata geçirildi.