MUĞLA (AA) - Çağdaş Bodrumspor Genel Menajeri Onur Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOFAŞ maçının ertelenmesiyle bundan sonra oynayacakları 4 maçın büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Bu hafta yapacakları Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmasının sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak ön plana çıktığını belirten Aksoy, "Bu maçı kazanarak hem takım hem de taraftarlar için büyük bir moral kazanmak istiyoruz. Ardından, evimizde oynayacağımız Manisa Büyükşehir Belediyespor ve TOFAŞ maçları da bizi bekliyor. Maçları kazanarak, ligdeki konumumuzu güçlendirmek ve rahat bir nefes almak istiyoruz." diye konuştu.

Aksoy, takım olarak bu zorlu süreci birlikte aşacaklarına inandıklarını ve taraftarların da desteğiyle bu hedeflere ulaşacaklarını kaydetti.

Karşılaşma 20 Nisan Cumartesi günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 18.00'de oynanacak.