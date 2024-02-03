CHP Muğla’daki 5 ilçede adaylarını açıkladı. Buna göre, Bodrum’da Tamer Mandalinci, Fethiye’de Alim Karaca, Marmaris’te Acar Ünlü, Menteşe’de Gonca Köksal ve Seydikemer’de Özgürcan Büyükçoban aday olarak gösterildi.

SADECE ALİM KARACA

Aday gösterilen isimler içinde sadece mevcut Belediye Başkanlarından sadece Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın yeniden aday gösterilmiş oldu.

CHP’de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün aday olmayacağını açıklamıştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Büyükşehir adayı olarak gösterilirken, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise Büyükşehir için aday adayı olmuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay son açıklanan listeye göre yeniden aday gösterilmezken, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise aday olmamıştı.

İSTİFA HABERİ GELDİ

Belediye Başkan Adaylarının açıklanması ile CHP’de istifalarda başladı.

Partiden ilk istifa haberi Bodrum Belediye Başkan aday adaylarından Volkan İlgüz’den geldi. İlgüz, “Bu gün gelmiş olduğumuz noktada hiç aday adayı bile olmayan bir arkadaşımız Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Ahmet Aras’ın çalışmaları neticesinde aday olarak Bodrum Belediye Başkanı Adayı olarak atandı.

Ön seçim sözleri yerine getirilmedi. Anket sözleri yerine getirilmedi.

Bu demokrasi dışı, hak hukuk ve adaletten uzak anlayışa karşı birilerinin dik durması gerekmekteydi.

Bodrum’da demokrasiye sahip çıkmak adına Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ve partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum” diye açıklamada bulundu.