Programda konuşan Aras, “Muğla dağınık yapısı nedeniyle Büyükşehir konseptine uyan bir il değil, fakat iktidarın 2013 yılında aldığı kararla Büyükşehir yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aras, konuşmasına eğitime çok önem verileceğini belirterek, “Bizim Bodrum’da yaptığımız kreşler ve aile bütçesine 5 bin TL fayda sağlıyoruz. Çünkü özel kreş 10 bin TL, belediyenin kreşi 4 bin 500 TL. 5 bin 500 TL ailenin bütçesine bırakıyoruz. Bunun gibi emeklilerimize yardımlarımız olacak. Onlara yerel yönetim olarak sahip çıkacağız” dedi.

TARIMLA İLGİLİ ZAMANINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ ÇALIŞMALAR YAPTI.

Ahmet Aras sözlerine, “Turizm, Muğla'nın olmazsa olmazıdır. Muğla'nın turizm gelirleri kıyılarda toplanmış durumda biz o gelirlerden elde edilen gelirin iç kesimlere de gelmesini sağlayacağız. Muğla da ev daha fazla para edecek bunu söyleyebilirim. Muğla'ya değer katacağız” dedi.

Programa, CHP ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları da katıldı.