Ortaca’da yaşanan Cumhuriyet Bayramı törenlerindeki skandalın ardından CHP İl Başkanı Av.Zekican Balcı Ortaca’ya geldi. CHP İl Başkanı konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Balcı’nın açıklaması şu şekilde;

Mustafa Kemal Atatürk sevgisini ve Kuvayi Milliye ruhunu yüreğinde hisseden milyonlarca yurttaşımızla birlikte Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

Dünya tarihinin gördüğü en büyük liderlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakların Türk yurdu olarak kalması için kanlarını akıtan, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının 100 yıl önce yaktığı bağımsızlık meşalesi, tüm mazlum ve sömürge milletlere umut olmuştur. Atamızın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu coğrafyasında ve kadim Anadolu topraklarında güneş gibi doğmuştur.

Bugün, emperyalist devletlerin bölgemizde yarattığı kaotik ortam göz önünde alındığında, Atatürk’ün 100 yıl önceki öngörüsü ile kurulan cumhuriyetimizin ne kadar kıymetli olduğunu cümle alem bir kez daha görmektedir.

Bugün Ortaca ilçemizdeki cumhuriyet bayramı resmi törenlerinde, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterine yer verilmemesine büyük bir öfke ve üzüntüyle şahit olduk. Bu büyük terbiyesizlik, Cumhuriyeti reklam arası olarak görenlerin, devrimleri içlerine sindiremeyenlerin, işgal ettikleri koltukları ve özgürce aldıkları nefesi Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olduklarını bilmeyen nankörlerin eylemidir.

Aynı şekilde Bodrum ilçemizde gerçekleştirilen resmi törende de Ata’mızın posteri, uygun olmayan bir yere konularak maneviyatına büyük bir saygısızlık yapılmıştır. Gerek Bodrum ilçe başkanımız gerekse de Muğla Milletvekilimiz Süreyya Öneş Derici devlet ve protokol adabına uygun olarak gerekli tepkiyi göstermişlerdir.

Küçük akıl oyunları ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü itibarsızlaştırmaya çalışmak, yok saymak ve halkımız ile bağını kopartmaya yeltenmek hangi sıfat ve hangi görevde olursa olsun hiç kimsenin haddine değildir.

Bugün Ortaca’daki Cumhuriyet Bayramı geçit töreninde, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin olmaması ahlak ve vicdan sahibi hiçbir yurttaşımız tarafından kabul edilemez. Ülkemizin ölümsüz liderinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu unutanlar veya unutturmaya çalışanlar bizler tarafından asla mazur görülemez. Bu utanç verici olayın sorumluları kimlerse hukuk önünde ama en önemlisi de millet vicdanında hesap vereceklerdir.

Art niyetlerinin esir aldığı kirli emellerine, pırıl pırıl cumhuriyet gençlerimizi alet edenler unutmasınlar ki Türk Gençliği’nin yüreğindeki Cumhuriyet ve Atatürk sevdasını asla silemeyeceklerdir.

Yine bugün Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende, bir grup kendini bilmezin Ata’mızın manevi ruhuna saygısızlık yaparak tezahüratlarda bulunmaları, ülkemizin içinde bulunduğu akıl almaz durumun tezahürü niteliğindedir. Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş Cumhuriyetimizi güçlendirmek, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizi ayrıştırmak isteyenlere, manevi değerlerimize saldıranlara, birlik ve beraberliğimize kast edenlerin emellerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz.

Biliyoruz ki Türk Milleti’nin azmi ve feraseti, içerideki ve dışarıdaki tüm düşmanları yenmeye yetecektir. Hiç kimse bugünkü gücüne ve kudretine dayanarak cumhuriyet değerlerini itibarsızlaştırmaya ve halkımızın hassasiyetleriyle oynamaya kalkmasın. Bugün her iki ilçemizde yaşanan utanç verici olayların sorumlularının adalet önünde hesap vermeleri için konuyu hassasiyetle takip edeceğimizi kamuoyuna bildiririz. Türk Milleti’nin rehberi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize and içtik. Bu yolda önümüze çıkan tüm engelleri gençliğe hitabeden aldığımız güçle aşacağımıza ve cumhuriyet düşmanlarını asla sevindirmeyeceğimize tarih önünde bir kez daha söz veriyor; Cumhuriyetimizin 101. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ yürekten kutluyorum.