CHP Ortaca Belediye Başkan adayını belirlemek için temayül yoklamasına gitti. Pazar günü 08.00-17.30 saatleri arasında yapılan temayül yoklamasına partiye kayıtlı 2148 üyeden 1717 kişi oy kullandı.

Temayül sonucunda en fazla oyu 821 oy ile Evren Tezcan aldı. Evren Tezcan’ı, 581 oy ile Orhan Karaçelik ardından da 160 oy alan Marziye İlhan takip etti.

Diğer aday adaylarından Necdet Doylan 26, Yunus Emre Armağan 15, Zafer Kundakçı 9, Yılma Gümüş 9, Oğuzhan Kılıç 7 ve Mehmet Keza Kundakçı ise 2 oy aldı.

7 oyun ise geçersiz sayıldığı öğrenildi.

Temayül sonucunda Evren Tezcan yaptığı açıklamada, bütün partililerle birlikte omuz omuza, güç birliğiyle Ortaca’yı sosyal belediyecilikle buluşturma zamanı geldiğini belirterek, “Bizlere oy veren, vermeyen bütün partililerimize ve katılan aday adayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Temayül sonucunda göre karar verecek olan CHP Genel Merkezince Evren Tezcan adaylığının birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.