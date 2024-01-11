ANKARA / BURSA (İGFA) - CHP’de önce MYK ardından Parti Meclisi, yerel seçim gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Buna göre Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'ın adaylıklarının görüşülmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Açıklananan ilçeler arasında Muğla'dan 3 ilçe de yer alıyor. Buna göre;

Dalaman'da Sezer Durmuş, Köyceğiz'de Ali Erdoğan ve Yatağan'da Mesut Günay CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Belediye Başkan Adayları olacak. Ortaca ve Ula ilçelerinde ise 21 Ocak'ta ön seçim yapılacağı öğrenildi.

Açıklanan ilçe başkan adayları ise şöyle: