Belediye Başkan adayı Evren Tezcan ve beraberindekiler, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç ve İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan’ı makamında ziyaret ettiler.

Belediye Başkan adayı Evren Tezcan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “31 Mart Yerel seçimlerine artık 1 ay gibi kısa bir süre kaldı. İlçe başkanımız ve partimizin belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarımızla birlikte ilk ziyaretlerimizi kaymakamımız, cumhuriyet savcımız ve ilçe emniyet müdürümüze gerçekleştirdik. Misafirperverliklerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 31 Mart seçimleri şimdiden ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.