CHP Ortaca Belediye Başkan Adayı’nı belirlemek için yarın (21 Ocak Pazar) temayül yoklamasına gidiyor..
10 Aday Adayı’nın bulunduğu Ortaca’da Özalp Han Otel’de Saat 08.00-17.00 arası örgüt denetiminde yapılacak ön seçimde üyeler oy kullanarak, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Ortaca Belediye Başkan Adayı’nı belirleyecekler. Temayül yoklamasına 2148 üyenin oy kullanabileceği öğrenildi.
Belediye Başkan Aday Adaylarından Evren Tezcan yaptığı açıklamada üyelerdenyarınki oylamada destek istedi.
Tezcan; Değerli partililerimiz. ‘Ben yoksam kazanamazsınız’ diyenlere karşı, ‘BİZ BURADAYIZ’ diyorsanız artık söz sırası sizde. Yarın (21 Ocak) Pazar , Özgür iradenizin temsilcisi olarak Oy pusulasında 9’uncu sıradayım. Ortaca’yı birlikte yönetelim, geleceğimize birlikte karar verelim. Desteklerinizi bekliyorum” dedi.