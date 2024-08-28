OPET Doğaya Saygı Projesi kapsamında yenilenen Milas’ın Çökertme Köyü’nde açılan ‘Çökertme’de Hayat Var’ sergisi, yaz boyunca ahşap boyama, kabak oyma-süsleme, çini, çanta-sepet örücülüğü, panç, makrome, taş boyama ve ebru eğitimleri alan kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluşuyor. MUĞLA (İGFA) - OPET Doğaya Saygı Projesi kapsamında Milas Halk Eğitimi Merkezi-Çökertme Ek Hizmet Binası’nda yaz boyunca düzenlenen kurslarda eğitimlerini tamamlayan Çökertme, Gökbel ve Bozalan sakinlerinin el emeği ürünleri bir sergide toplandı. ‘Çökertme’de Hayat Var’ isimli sergi, 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayan kurs programına katılan 80 kursiyerin ürünlerinden oluşuyor. Kurs programı kapsamında Milas Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Usta Öğreticisi Zübeyde Öztürk tarafından ahşap boyama, kabak oyma-süsleme, çini, çanta -sepet örücülüğü, panç, makrome eğitimleri verilirken, çocuklar için de taş boyama, ebru ve İngilizce kursları düzenlendi.

“Çökertme’de Hayat Var” sergisi açılışına; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın eşi Sevim Akbıyık, Milas Kaymakamı M. Ünver Böke, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Milas Kaymakamı M. Ünver Böke’nin eşi Gülşah Böke, Muğla Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Kuşcu, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Pilavcı, OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın, Milas Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Usta Öğreticisi Zübeyde Öztürk, kursiyerler ve yöre halkı katıldı.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Yangından hem ekonomik hem de fiziksel olarak zarar gören köylerimizde yeni geçim kaynakları oluşturmak, köylerimizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Çökertme’de de kamu ve yerel yönetim kuruluşlarıyla birlikte bölge halkına destek vermek ve topluma örnek olmak amacıyla, yenileme çalışmalarının yanı sıra ekonomik ve sosyal etki yaratacak eğitimler düzenledik, birçok kurs programını hayata geçirdik. Yaz başında açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel binada bu kadar güzel el emeği ürünler hazırlayan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.