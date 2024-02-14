Ortaca Belediye Başkanı’nı yeniden aday gösteren Cumhur İttifakı’nın (MHP-Ak Parti) Ortaca Seçim Koordiinasyon Merkezi (SKM) açıldı.

Açılışa, Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Ortaca Belediye Başkan Adayı Alim Uzundemir, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP ve Ak Parti İlçe Başkanları ile partililer katıldı.

Belediye Başkanı Alim Uzundemir ilçede 5 yıl boyunca yaptığı çalışma ve hizmetlerden bahsederek yeni dönem için vatandaşlardan destek istedi.

Büyükşehir Adayı Ayaydın ise, Muğla'nın tamamında olduğu gibi Ortaca'da da Büyükşehir Belediyesinin vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

Ayaydın, seçildiği takdirde koltukta oturan bir belediye başkanı olmayacağına işaret ederek, "Ortaca'nın 10 yıldan beri hasret kaldığı hizmeti getirip bütün sorunları tek tek çözeceğiz. 10 yıldır koltukta oturanlar ne Muğla'ya ne Ortaca'ya bir alt yapı götürmediler. İmar planlarını çıkarmadılar. MUSKİ çalışmadı. Vatandaşlarımıza yüksek meblağlı fatura gönderip insanlarımıza acı çektirdiler. Görevini yapmayanlara 31 Mart'ta bay bay diyeceğiz." dedi.

Ortaca'nın turizmin yanı sıra aynı zamanda bir tarım bölgesi olduğunu ve çok sayıda narenciye bahçesine ev sahipliği yaptığı vurgulayan Ayaydın, narenciye üreticilerinin sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi.

Göreve geldiklerinde Ortaca'ya öncelikle modern standartlarda soğuk hava deposu yapacaklarını anlatan Ayaydın, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak üretici birlikleri ile ortak pazarlama şirketi kuracağız. Bu şirket üreticilerin elindeki meyve ve sebzeleri satın alacak. Üreticilerin hiç bir endişesi olmayacak. Bu şirket ürünlerin hem yurt içi hem yurt dışında satışını yapacak. Buranın insanlarının emek verdiği o ürünleri markalaştırmak istiyorum. Ben buranın tüm ürünlerini dünyada aranan bir ürün haline getirip onların pazarlamacısı olacağım."

Bölgede birçok ailenin de arıcılıkla geçimini sağladığını hatırlatan Ayaydın, Muğla'nın 1,5 milyon arı kovanına ev sahipliği yaptığını, bölgede elde edilen balın ise dünyanın hiç bir yerinde bulunmadığını aktardı.

Bölgede paketleme ve işleme tesisleri kuracaklarını belirten Ayaydın, ürünlerin katma değerini yaratacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından SKM'nin açılışı AK Parti İl Koordinatörü İbrahim Aydın, Muğla AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve partililer tarafından gerçekleştirildi.