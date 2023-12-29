31 Mart’ta yerel seçimler için Muğla’nın ilçelerinde Ak Parti’den en fazla aday adayı başvurusu yapılan ilçe 13 isim ile Fethiye olmuştu. Turhan Kovancı, Turgay Öztürk, Yusuf Çaylı, Keramettin Yılmaz, Muhammet Kökten, Hikmet Selçuk, Harun Reşit Yiğit, Salih Eroğlu, Ömer Yıldırım, Alper Kabasakal, Mehmet Göksu Özay Karagöz Fethiye Belediye Başkanlığı için Ak Parti’den aday adayı olmuştu. Geçtimiz gün Cumhur İttifakı Fethiye’de MHP’nin adayı ile seçime girme kararı alması şaşkınlık yaratmıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından MHP’den kimin aday gösterileceği de merak konusuydu. Siyasi kulislere son dakika düşen iddiaya göre MHP 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkan adayı olarak, eski Belediye Başkanı Behçet Saatci’yi gösterecek. MHP ile Saatci’nin adaylık konusunda bir süredir görüştüğü ve eski Belediye Başkanı’nın yeniden adaylık için ikna edildiği iddia ediliyor.

4 DÖNEM FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

1999, 2004 ve 2009 seçimlerinde MHP’den Fethiye Belediye Başkanı seçilen Behçet Saatci, Fethiye’de 3 kez üst üste seçim kazanan ilk isim olmuştu.

2013’de partiden ayrılan Saatci, 2014 seçimlerinde Demokrat Parti’den yeniden Belediye Başkanı seçilmişti.

2019 yılında Bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan Behçet Saatci, %26,24 oranında oy almasına karşın, seçilmemişti. Son genel seçimlerde de İYİ Parti’den 2.sıra milletvekili aday olmuştu.