31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Dalaman’da 12 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı’nın yanı sıra, 1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.

Belediye Meclisi’ne ise 15 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday ise çıkmadı.

İşte Dalaman Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MUHAMMET KARAKUŞ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Kemal İlhan Serbest Üniversite/Yüksekokul
  2. Yunus Emre Çatar Serbest Üniversite/Yüksekokul
  3. Hüseyin Ertuğrul Serbest Üniversite/Yüksekokul
  4. Halil Emre İnce Serbest Üniversite/Yüksekokul
  5. Coşkun Yavuz Serbest Ortaokul/Lise
  6. Erdinç Yorulmaz Serbest Üniversite/Yüksekokul
  7. Semih Uslu Serbest Üniversite/Yüksekokul
  8. Yüksel Şahin Serbest Ortaokul/Lise
  9. Mesut Çelik Serbest Ortaokul/Lise
  10. İbrahim Gökmen Serbest Ortaokul/Lise
  11. Mehmethan Gök Serbest Üniversite/Yüksekokul
  12. Hamdi Tayfun Korkmaz Serbest Üniversite/Yüksekokul
  13. Ahmet Şahin Serbest Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Eylem Tan Serbest Üniversite/Yüksekokul
  2. Kamil Onur Algan Serbest Üniversite/Yüksekokul

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

ZEHRA MISIR

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Cemal Semih Özdemir Serbest Üniversite/Yüksekokul

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

SEZER DURMUŞ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Can Sezen Yapı Öğretmeni Üniversite/Yüksekokul
  2. Özlem Yavuz Esnaf Ortaokul/Lise
  3. Erdem Sönmez Diş Hekimi Üniversite/Yüksekokul
  4. Tuğba Gümüş Akyol Avukat Üniversite/Yüksekokul
  5. Mehmet Salih Ayyıldız Müteaahit Üniversite/Yüksekokul
  6. Yılmaz Akkuş Emekli Ortaokul/Lise
  7. Mehmet Emre Uluyunçay Esnaf Ortaokul/Lise
  8. Bülent Yılmaz Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  9. Fatih İbiş Gıda Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  10. Birgül Kahraman Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  11. Evren Toğo Bankacı Üniversite/Yüksekokul
  12. Aynur Önder Esnaf Ortaokul/Lise
  13. Nesibe Okur Turizm Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. İlhan Kural Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Rıza Kurt Mimar Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

BİLAL BAYKAN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Erkan Kutlumuş Serbest Üniversite/Yüksekokul
  2. Ahmet Nadir Görgül Serbest Üniversite/Yüksekokul
  3. Hasan Çomak Serbest Üniversite/Yüksekokul
  4. Sevil İşli Serbest Üniversite/Yüksekokul
  5. Hülya Engin Serbest Üniversite/Yüksekokul
  6. Serpil İşli Çomak Serbest Üniversite/Yüksekokul
  7. Ferda Baykan Serbest Ortaokul/Lise

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Fethiye ziyaretinde konuştu: Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Fethiye ziyaretinde konuştu:

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Nevin Yılmaz Emekli Üniversite/Yüksekokul

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

HALİT ORUÇ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Yasemin Şen Ev İşçisi İlkokul

HÜR DAVA PARTİSİ

ENİS CENGİZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Esra Çelik Ev Hanımı Ortaokul/Lise

İYİ PARTİ

AYHAN GÜNAY

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Süleyman Camuzcuoğlu İş İnsanı Ortaokul/Lise
  2. Haluk Seydaoğlu İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  3. Hasan Koyuncu Emekli İlkokul
  4. Ayfer İnce Muhasebeci Üniversite/Yüksekokul
  5. Gökmen Orhan Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  6. Gökhan Kılavuz İş İnsanı İlkokul
  7. Özcan Bulut Mimar Üniversite/Yüksekokul
  8. Tülay Kurt Serbest Üniversite/Yüksekokul
  9. Sinan Sivri Emekli Ortaokul/Lise
  10. Mustafa Orhan Kaptan İlkokul
  11. Orhan Gökşin Serbest Üniversite/Yüksekokul
  12. Nail Akdeniz Denizci İlkokul
  13. Ceyhun Esen Serbest Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Bayram Altın Siyasetçi Ortaokul/Lise
  2. Cihan Horasan Müteaahit Üniversite/Yüksekokul

MİLLET PARTİSİ

FATMA USLU

SAADET PARTİSİ

ESAT KONUR

BELEDİYE MECLİSİ

Hamide Çifçi Serbest Üniversite/Yüksekokul

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Memet Baki Erdoğan Serbest Ortaokul/Lise

VATAN PARTİSİ

EVRİM MURAT KARAGÖZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Hüseyin Türkay Serbest Üniversite/Yüksekokul
  2. Cem Karaca Serbest Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Murat Sevgi Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Salim Şahin Teknisyen Ortaokul/Lise
  3. Sultan Sarı Çiftçi İlkokul
  4. Sayit Sarı Çiftçi İlkokul

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Sinem Gökhan İşçi Ortaokul/Lise

YENİDEN REFAH PARTİSİ

FİLİZ KUBİLAY

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Celalettin Yezen Esnaf İlkokul
  2. Neriman Demiral Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  3. Şerif Özden Emekli Ortaokul/Lise
  4. Yunus Canoğlu Kargocu Ortaokul/Lise
  5. Mehmet Kızıldemir Emekli Üniversite/Yüksekokul
  6. Elif Nur Deniz Yılmaz Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  7. Şenay Egi İşçi Ortaokul/Lise
  8. Semra Yıldırım Ev Hanımı İlkokul
  9. Ali Şahinoğlu Taşeron Ortaokul/Lise
  10. Tarık Gezen Esnaf Ortaokul/Lise
  11. Murat Çetin Güvenlik Ortaokul/Lise
  12. Salih Kubilay Aşçı Ortaokul/Lise
  13. Sertan Çetinkaya İşçi

KONTENJAN

  1. Evren Niron Tekstil Ortaokul/Lise
  2. Sinan Çelik Elektrik Teknisyeni Ortaokul/Lise

ZAFER PARTİSİ

BAHADIR BAKIRCI

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Semih Korkut İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. İlhan Ocak Emekli Fen İşleri Müdürü Ortaokul/Lise
  3. Fethi Murat Muslu Esnaf Ortaokul/Lise
  4. Belma Gökmen Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  5. Ebru Sibel Pehlivan Makina Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  6. Levent Burak Özteke Emekli Üniversite/Yüksekokul
  7. Osman Yaman Çiftçi Ortaokul/Lise
  8. Tuncay Yılmaz Esnaf Ortaokul/Lise
  9. Seray Topçuoğlu İletişim Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
  10. Aykut Batıbey Esnaf Ortaokul/Lise
  11. Teslime Okur Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  12. Ayşe Banu Altunkum Ekonomi Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
  13. İsmail Öğretmen Serbest Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Filiz Şahin Mimar Üniversite/Yüksekokul
  2. Meral Ocak Serbest Ortaokul/Lise

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

FİKRET NAZMİ KENTEL