31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Dalaman’da 12 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı’nın yanı sıra, 1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.
Belediye Meclisi’ne ise 15 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday ise çıkmadı.
İşte Dalaman Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MUHAMMET KARAKUŞ
BELEDİYE MECLİSİ
- Kemal İlhan Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Yunus Emre Çatar Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Hüseyin Ertuğrul Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Halil Emre İnce Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Coşkun Yavuz Serbest Ortaokul/Lise
- Erdinç Yorulmaz Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Semih Uslu Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Yüksel Şahin Serbest Ortaokul/Lise
- Mesut Çelik Serbest Ortaokul/Lise
- İbrahim Gökmen Serbest Ortaokul/Lise
- Mehmethan Gök Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Hamdi Tayfun Korkmaz Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Şahin Serbest Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Eylem Tan Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Kamil Onur Algan Serbest Üniversite/Yüksekokul
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
ZEHRA MISIR
BELEDİYE MECLİSİ
- Cemal Semih Özdemir Serbest Üniversite/Yüksekokul
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
SEZER DURMUŞ
BELEDİYE MECLİSİ
- Can Sezen Yapı Öğretmeni Üniversite/Yüksekokul
- Özlem Yavuz Esnaf Ortaokul/Lise
- Erdem Sönmez Diş Hekimi Üniversite/Yüksekokul
- Tuğba Gümüş Akyol Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Salih Ayyıldız Müteaahit Üniversite/Yüksekokul
- Yılmaz Akkuş Emekli Ortaokul/Lise
- Mehmet Emre Uluyunçay Esnaf Ortaokul/Lise
- Bülent Yılmaz Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Fatih İbiş Gıda Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Birgül Kahraman Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Evren Toğo Bankacı Üniversite/Yüksekokul
- Aynur Önder Esnaf Ortaokul/Lise
- Nesibe Okur Turizm Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- İlhan Kural Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Rıza Kurt Mimar Üniversite/Yüksekokul
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
BİLAL BAYKAN
BELEDİYE MECLİSİ
- Erkan Kutlumuş Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Nadir Görgül Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Hasan Çomak Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Sevil İşli Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Hülya Engin Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Serpil İşli Çomak Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Ferda Baykan Serbest Ortaokul/Lise
EMEK PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Nevin Yılmaz Emekli Üniversite/Yüksekokul
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
HALİT ORUÇ
BELEDİYE MECLİSİ
- Yasemin Şen Ev İşçisi İlkokul
HÜR DAVA PARTİSİ
ENİS CENGİZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Esra Çelik Ev Hanımı Ortaokul/Lise
İYİ PARTİ
AYHAN GÜNAY
BELEDİYE MECLİSİ
- Süleyman Camuzcuoğlu İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Haluk Seydaoğlu İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Hasan Koyuncu Emekli İlkokul
- Ayfer İnce Muhasebeci Üniversite/Yüksekokul
- Gökmen Orhan Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Gökhan Kılavuz İş İnsanı İlkokul
- Özcan Bulut Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Tülay Kurt Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Sinan Sivri Emekli Ortaokul/Lise
- Mustafa Orhan Kaptan İlkokul
- Orhan Gökşin Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Nail Akdeniz Denizci İlkokul
- Ceyhun Esen Serbest Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Bayram Altın Siyasetçi Ortaokul/Lise
- Cihan Horasan Müteaahit Üniversite/Yüksekokul
MİLLET PARTİSİ
FATMA USLU
SAADET PARTİSİ
ESAT KONUR
BELEDİYE MECLİSİ
Hamide Çifçi Serbest Üniversite/Yüksekokul
SOL PARTİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Memet Baki Erdoğan Serbest Ortaokul/Lise
VATAN PARTİSİ
EVRİM MURAT KARAGÖZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Hüseyin Türkay Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Cem Karaca Serbest Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Murat Sevgi Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Salim Şahin Teknisyen Ortaokul/Lise
- Sultan Sarı Çiftçi İlkokul
- Sayit Sarı Çiftçi İlkokul
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Sinem Gökhan İşçi Ortaokul/Lise
YENİDEN REFAH PARTİSİ
FİLİZ KUBİLAY
BELEDİYE MECLİSİ
- Celalettin Yezen Esnaf İlkokul
- Neriman Demiral Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Şerif Özden Emekli Ortaokul/Lise
- Yunus Canoğlu Kargocu Ortaokul/Lise
- Mehmet Kızıldemir Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Elif Nur Deniz Yılmaz Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Şenay Egi İşçi Ortaokul/Lise
- Semra Yıldırım Ev Hanımı İlkokul
- Ali Şahinoğlu Taşeron Ortaokul/Lise
- Tarık Gezen Esnaf Ortaokul/Lise
- Murat Çetin Güvenlik Ortaokul/Lise
- Salih Kubilay Aşçı Ortaokul/Lise
- Sertan Çetinkaya İşçi
KONTENJAN
- Evren Niron Tekstil Ortaokul/Lise
- Sinan Çelik Elektrik Teknisyeni Ortaokul/Lise
ZAFER PARTİSİ
BAHADIR BAKIRCI
BELEDİYE MECLİSİ
- Semih Korkut İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- İlhan Ocak Emekli Fen İşleri Müdürü Ortaokul/Lise
- Fethi Murat Muslu Esnaf Ortaokul/Lise
- Belma Gökmen Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- Ebru Sibel Pehlivan Makina Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Levent Burak Özteke Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Osman Yaman Çiftçi Ortaokul/Lise
- Tuncay Yılmaz Esnaf Ortaokul/Lise
- Seray Topçuoğlu İletişim Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
- Aykut Batıbey Esnaf Ortaokul/Lise
- Teslime Okur Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Ayşe Banu Altunkum Ekonomi Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
- İsmail Öğretmen Serbest Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Filiz Şahin Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Meral Ocak Serbest Ortaokul/Lise
BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
FİKRET NAZMİ KENTEL