T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen 27. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere 300’den fazla satın almacı ve Almanya, Bulgaristan, Brezilya, Mısır, İran, Japonya, Kuzey Kıbrıs, Venezuela gibi birçok ülkeden katılımcı firmayı ağırlayacak.

Dünyanın dört bir yanındaki tatil destinasyonlarının ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarına ilgi duyan binlerce tatil tüketicisini ağırlayacak fuarın dört günlük programı boyunca, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelme imkânı bulunurken, sektör trendleri paylaşılarak 2024 yılı turizminde beklenen gelişim seyrine de ışık tutulacak.

6 Şubat Salı günü kapılarını açacak olan EMITT, turizm sektörünün tüm ulusal ve uluslararası paydaşlarına sürdürülebilir iş birlikleri oluşturacakları bilgi ve ilham dolu içerikleriyle bir etkinlik programı sunmaya hazırlanıyor. Sektörü etkileyen en büyük buluşma noktalarından EMITT İş Geliştirme Etkinlikleri bu yıl da Konferans Sahnesi Oturumları ile dikkat çeken konuları sektör liderleri, 70’i aşkın uzman isim ve 30 farklı önder kurum iş birliği ile mercek altına alacak.

DALAMAN BELEDİYESİ KATILIYOR

Emitt Fuarı’na Dalaman Belediyesi’de katılıyor. Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “6-9 Şubat 2024 tarihleri arasında ilçemizin tüm zenginliklerini tanıtmak için Salon 7/7231 numaralı stantta olacağız. Sizleri de aramızda görmekten onur duyarız” dedi.