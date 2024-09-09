Dalaman Kapıkargın bölgesinde yaklaşık 5 bin dönümlük alan “Kültür ve Turizm Gelişim ve Koruma Bölgesi” ilan edildi. Dalaman turizmi için büyük önemi olduğu belirtilen karar, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 3.maddesi gereği, Cumhurbaşakın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası 8944 karar sayı ile 06 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile yürürlüğe girdi.

Kararın yürürlüğe girmesi ile, tarıma elverişli olmayan ve denize sıfır olan alanda tatil köyleri, 7 yıldızlı golf otelleri gibi üst düzey turizm tesisleri yapılabilecek.



