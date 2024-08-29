MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknede çıkan yangın, ekiplerin denizden müdahalesiyle söndürüldü.

Akvaryum Koyu mevkisinde bulunan bir teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan alevler, ekiplerin denizden müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangın sırasında teknedeki 2 kişinin denize atladığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle teknede büyük çaplı hasar oluştu.