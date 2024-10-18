Ortaca ilçesinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Okçular Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyürken, yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun uğraşlar sonucu yangın 22.40 sıralarında kontrol altına alındı.

Ortaca’daki yangın söndürülmeden bir haber de Dalaman’dan geldi. Dalaman Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangında bazı ev ve ahırlarda hasar gördü. Alevler Taşbaşı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yola da sıçradı Yolun tekrar ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Gün boyu 49 arasöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman personel ile karadan, 6 uçak ve 1 helikopter ile havadan söndürme çalışmaları sürdü.

Taşbaşı’nın yanı sıra yangının tehdit ettiği Elcik Mahallesi’nde toplam 85 evin tahliye edildiği öğrenildi. Yangına müdahale halen devam ediyor.

Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Alevlerin Taşbaşı ve Elcik mahallelerinde etkili olduğu, yerleşim yerlerine yaklaşmaması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.