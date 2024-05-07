MUĞLA (AA) - Kırlangıçlar, sabah ve akşam saatlerindeki çok toplu uçuşları ve cıvıltılarıyla mahalle sakinlerini sevindiyor.

Mahalle sakini Tayfun Okur, bina yapılmadan önce ağaçlık bölgede yaşayan kırlangıçların bina yapılınca duvarlara yuva yaptığını ve heyecanla buna tanık olduklarını anlattı.

Kuşların evin bir parçası olduğunu ifade eden Okur, "Önce birkaç yuva ardından şu anda yaklaşık 20-30 yuva oldu. Yapılan yuvaları ilk kez görenler çok şaşırıyor. Birçok kişi fotoğraf ve video çekiyor." dedi.