31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Datça’da 12 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı’nın yanı sıra, 2 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.

Belediye Meclisi’ne ise 15 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday ise çıkmadı.

İşte Datça Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

MESUD RAHMAN SÖZER

BELEDİYE MECLİSİ

Ahmet Aras; Mevzuata uygun olmayan her şeye karşı dava açtık Ahmet Aras; Mevzuata uygun olmayan her şeye karşı dava açtık
  1. Selim Oktay Emekli Üniversite/Yüksekokul

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Metin Çiçek İş Adamı Ortaokul/Lise

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

AYTAÇ KURT

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mutlu Gündoğan İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Filiz Aydeniz Emekli Üniversite/Yüksekokul
  3. Saffet Toksöz Emekli Üniversite/Yüksekokul
  4. Çiğdem Canbey Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  5. Şinasi Tugay Eser Gayrimenkul Üniversite/Yüksekokul
  6. Yüksel Temel Gazeteci Üniversite/Yüksekokul
  7. Yağmur Ülker Mimar Üniversite/Yüksekokul
  8. Melike Işıktekin Spor Eğitmeni Üniversite/Yüksekokul
  9. Dilek Dündar Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
  10. Murat Şahin Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  11. Alper Ural İç Mimar Üniversite/Yüksekokul
  12. Aykan Korkut İşçi Ortaokul/Lise
  13. Osman Meriç Kaçan Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Tuna Özalp Turizm İşletmecisi Üniversite/Yüksekokul Kontenjan 1
  2. Bekir Çümen Turizm İşletmecisi Ortaokul/Lise

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Umut Baran Sümer Mühendis Üniversite/Yüksekokul

İYİ PARTİ

ÖMER SERKAN İĞCİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Osman Burhan Onat İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Nermin Marulcu Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  3. Selahattin Başyiğit Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  4. Niyazi Turan Anlı Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  5. Sabit Akdağ Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  6. Fadime Süzen Serbest Meslek Ortaokul/Lise

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

FATMA ÇETİNKAYA

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Sedat Yağcıoğlu Psikolog Üniversite/Yüksekokul
  2. Sergül Urun Emekli Ortaokul/Lise
  3. Güngör Erçil Avukat Üniversite/Yüksekokul
  4. Emrah Sönmez Serbest Meslek Ortaokul/Lise

HÜR DAVA PARTİSİ

AYHAN CENGİZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Abdulmanaf Çelik İşçi İlkokul

MİLLET PARTİSİ

İZZET ÇAYLI EMEKLİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

FEYZULLAH GÜLADA

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Serdar Ören İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
  2. Vedat Erdağı İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  3. Aylin Kılıç Turizm İşletmecisi Üniversite/Yüksekokul
  4. Emrah Kara İşletme-Harita Teknikeri Üniversite/Yüksekokul
  5. Melis Özlü İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
  6. Meliha Topaloğlu İşletmeci Ortaokul/Lise
  7. Evren Ötügen İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  8. Güllü Ballı Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  9. Erdi Arslan Turizmci Üniversite/Yüksekokul
  10. Ezgi Denizhan Grafik Tasarımcı Üniversite/Yüksekokul
  11. Cemil Daldaban Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  12. İlkay Akdeniz Esnaf İlkokul
  13. Meltem Yıldırım Öğretmen Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Ali İhsan Korkmaz Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Aycan Terlemez İşletmeci Üniversite/Yüksekokul

SAADET PARTİSİ

ATAKAN ÇEĞİL

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Murat Maden Öğrenci Ortaokul/Lise

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mehmet Erdal Emekli Ortaokul/Lise
  2. Ayşe Durmaz Emekli Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Özden Fikret Oğuz Mimar Üniversite/Yüksekokul
  2. Aliye Öztav Bankacı Üniversite/Yüksekokul
  3. Turan Dalbudak Turizmci Ortaokul/Lise
  4. Janset Genel Emekli Ortaokul/Lise
  5. Serdar Tokcan Turizm Ortaokul/Lise
  6. Sümran Can Tunçman Arkeolog Üniversite/Yüksekokul
  7. Veysel İnaltekin Muhasebe Üniversite/Yüksekokul
  8. Feryal Azkara Soyuer Radyo Programcısı Üniversite/Yüksekokul
  9. Şule Emek Finans Ortaokul/Lise
  10. Ayşe Başak Kaban Fırat İletişim Üniversite/Yüksekokul
  11. Hazal Yılmaz Vardiya Zabiti Üniversite/Yüksekokul
  12. Demet Hülya Sarı Finans Üniversite/Yüksekokul
  13. Besime Neslihan Soysal Tercüman Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Emel Gökmen Yönetici Üniversite/Yüksekokul
  2. Alev Oktar Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Tuğçe Sezen Gedik Danışman Üniversite/Yüksekokul

VATAN PARTİSİ

ASLAN ATİLLA YORULMAZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ayfer Özarslan Kara Emekli Ortaokul/Lise
  2. Deniz Yılmaz Aktepe Sigortacı Üniversite/Yüksekokul

YENİDEN REFAH PARTİSİ

MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Yunus Yorulmaz Esnaf İlkokul
  2. Hafize Seçilmiş Ev Hanımı İlkokul
  3. Tarkan Coşkun Marangoz İlkokul

ZAFER PARTİSİ

AYDIN FIÇICIOĞLU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mesut Özkan İnşaat Yüksek Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Ümit Urul Öğrenci Üniversite/Yüksekokul
  3. İbrahim Koçer Sosyolog Üniversite/Yüksekokul
  4. Deniz Can Gültekin İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

MUHAMMET MESUT YAR

İBRAHİM GÜNAY DEMİR