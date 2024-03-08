31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Datça’da 12 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı’nın yanı sıra, 2 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı oldu.
Belediye Meclisi’ne ise 15 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday ise çıkmadı.
İşte Datça Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
MESUD RAHMAN SÖZER
BELEDİYE MECLİSİ
- Selim Oktay Emekli Üniversite/Yüksekokul
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Metin Çiçek İş Adamı Ortaokul/Lise
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
AYTAÇ KURT
BELEDİYE MECLİSİ
- Mutlu Gündoğan İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Filiz Aydeniz Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Saffet Toksöz Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Çiğdem Canbey Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Şinasi Tugay Eser Gayrimenkul Üniversite/Yüksekokul
- Yüksel Temel Gazeteci Üniversite/Yüksekokul
- Yağmur Ülker Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Melike Işıktekin Spor Eğitmeni Üniversite/Yüksekokul
- Dilek Dündar Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
- Murat Şahin Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Alper Ural İç Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Aykan Korkut İşçi Ortaokul/Lise
- Osman Meriç Kaçan Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Tuna Özalp Turizm İşletmecisi Üniversite/Yüksekokul Kontenjan 1
- Bekir Çümen Turizm İşletmecisi Ortaokul/Lise
EMEK PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Umut Baran Sümer Mühendis Üniversite/Yüksekokul
İYİ PARTİ
ÖMER SERKAN İĞCİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Osman Burhan Onat İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Nermin Marulcu Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Selahattin Başyiğit Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Niyazi Turan Anlı Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Sabit Akdağ Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Fadime Süzen Serbest Meslek Ortaokul/Lise
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
FATMA ÇETİNKAYA
BELEDİYE MECLİSİ
- Sedat Yağcıoğlu Psikolog Üniversite/Yüksekokul
- Sergül Urun Emekli Ortaokul/Lise
- Güngör Erçil Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Emrah Sönmez Serbest Meslek Ortaokul/Lise
HÜR DAVA PARTİSİ
AYHAN CENGİZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Abdulmanaf Çelik İşçi İlkokul
MİLLET PARTİSİ
İZZET ÇAYLI EMEKLİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
FEYZULLAH GÜLADA
BELEDİYE MECLİSİ
- Serdar Ören İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
- Vedat Erdağı İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Aylin Kılıç Turizm İşletmecisi Üniversite/Yüksekokul
- Emrah Kara İşletme-Harita Teknikeri Üniversite/Yüksekokul
- Melis Özlü İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
- Meliha Topaloğlu İşletmeci Ortaokul/Lise
- Evren Ötügen İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Güllü Ballı Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Erdi Arslan Turizmci Üniversite/Yüksekokul
- Ezgi Denizhan Grafik Tasarımcı Üniversite/Yüksekokul
- Cemil Daldaban Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- İlkay Akdeniz Esnaf İlkokul
- Meltem Yıldırım Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Ali İhsan Korkmaz Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Aycan Terlemez İşletmeci Üniversite/Yüksekokul
SAADET PARTİSİ
ATAKAN ÇEĞİL
BELEDİYE MECLİSİ
- Murat Maden Öğrenci Ortaokul/Lise
SOL PARTİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Mehmet Erdal Emekli Ortaokul/Lise
- Ayşe Durmaz Emekli Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Özden Fikret Oğuz Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Aliye Öztav Bankacı Üniversite/Yüksekokul
- Turan Dalbudak Turizmci Ortaokul/Lise
- Janset Genel Emekli Ortaokul/Lise
- Serdar Tokcan Turizm Ortaokul/Lise
- Sümran Can Tunçman Arkeolog Üniversite/Yüksekokul
- Veysel İnaltekin Muhasebe Üniversite/Yüksekokul
- Feryal Azkara Soyuer Radyo Programcısı Üniversite/Yüksekokul
- Şule Emek Finans Ortaokul/Lise
- Ayşe Başak Kaban Fırat İletişim Üniversite/Yüksekokul
- Hazal Yılmaz Vardiya Zabiti Üniversite/Yüksekokul
- Demet Hülya Sarı Finans Üniversite/Yüksekokul
- Besime Neslihan Soysal Tercüman Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Emel Gökmen Yönetici Üniversite/Yüksekokul
- Alev Oktar Mali Müşavir Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Tuğçe Sezen Gedik Danışman Üniversite/Yüksekokul
VATAN PARTİSİ
ASLAN ATİLLA YORULMAZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ayfer Özarslan Kara Emekli Ortaokul/Lise
- Deniz Yılmaz Aktepe Sigortacı Üniversite/Yüksekokul
YENİDEN REFAH PARTİSİ
MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU
BELEDİYE MECLİSİ
- Yunus Yorulmaz Esnaf İlkokul
- Hafize Seçilmiş Ev Hanımı İlkokul
- Tarkan Coşkun Marangoz İlkokul
ZAFER PARTİSİ
AYDIN FIÇICIOĞLU
BELEDİYE MECLİSİ
- Mesut Özkan İnşaat Yüksek Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Ümit Urul Öğrenci Üniversite/Yüksekokul
- İbrahim Koçer Sosyolog Üniversite/Yüksekokul
- Deniz Can Gültekin İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
MUHAMMET MESUT YAR
İBRAHİM GÜNAY DEMİR