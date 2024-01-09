MUĞLA (AA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Yıldız Kızlar Basketbol il müsabakaları tamamlandı. Karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdıran Datça Yılmazlar Ortaokulu takımı, son maçını da kazanarak il şampiyonu oldu.

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Öğrencileri tebrik eden Datça Gençlik ve Spor Müdür Vekili Seher Akbay Şahin "Bölge şampiyonasında Datça ve Muğla'yı temsil edecek okul takımımıza başarılar dileriz." dedi.