MUĞLA (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, orman yangınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla Taşlık Plajı'nda yüzme maratonu düzenlendi.
Uzun ve kısa parkurda yapılan maratona, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 500 sporcu katıldı.
Yüzücü Aysu Türkoğlu, maratona katılmaktan büyük keyif aldığını belirtti.
Yarışları izleyen Sayıl Günay da Türkiye'nin birçok köşesinde kar, kış ve soğuk hava etkili olurken Datça'da güzel bir havanın yaşandığını söyledi.
Datça'da her mevsim baharı yaşadıklarını dile getiren Günay, "Yıl boyunca Datça'da denize girebiliyoruz. O yüzden çok şanslıyız. Etkinlik çok güzel. Yunanistan, İngiltere ve Lüksemburg'dan katılım sağlayan yüzücüler var. Bu güzel etkinliği gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.Kaynak: aa