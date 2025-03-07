MUĞLA (AA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Mavi Yeşil Okullar" projesi kapsamında, Kabaklarlı İlköğretim Okulunda öğrencilere deniz kaplumbağaları hakkında eğitim verildi.

Etkinlikte, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Araştırma Asistanı Biyolog Fatih Polat ve DEKAMER Koordinatörü Atakan Serin tarafından deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsü, korunma çalışmaları ve ekosistemdeki önemi hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Doğaya duyarlı nesiller yetiştirmek ve deniz ekosisteminin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimin, gelecek nesiller için büyük önem taşıdığı ifade edildi.